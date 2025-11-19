So schick unterstützt Bindi Irwin ihren Bruder bei DWTS

Bindi Irwin (27) hat mit einem atemberaubenden Look alle Blicke auf sich gezogen, als sie am Dienstag ihren Bruder Robert (21) im Halbfinale von Dancing with the Stars unterstützte. In einem eleganten schwarzen Kleid mit passendem Mantel, Stilettos und einer Designerhandtasche wirkte die berühmte Tierpflegerin wie aus einem Hollywood-Film. Ihre Haare fielen ihr in voluminösen Wellen über die Schultern, und mit einem glamourösen Make-up rundete sie ihren Auftritt ab. Begleitet wurde sie von ihrem Ehemann Chandler (29) und der gemeinsamen Tochter Grace (4). Noch vor der Show besuchte die Familie Roberts Trailer, um ihm viel Glück zu wünschen.

Robert, der gemeinsam mit Tanzpartnerin Witney Carson eine spektakuläre Jive-Nummer ablieferte, erhielt von jedem der Juroren die Höchstwertung von 10 Punkten – ein Ergebnis, das ihn direkt ins große Finale katapultierte. Bindi feuerte ihren Bruder mit großer Begeisterung aus dem Publikum an. Auch Chandler überzeugte mit seinem stilsicheren Auftritt in einem schlichten blauen Anzug, während die vierjährige Grace in einem entzückenden blauen Kleid mit Spitze strahlte. Die Irwin-Familie beweist erneut, wie sehr sie zusammenhält, besonders in bedeutenden Momenten.

Kurz zuvor feierte Bindi ein ganz persönliches Jubiläum mit einer herzerwärmenden Hommage an Chandler. Auf Instagram postete sie anlässlich des zwölften Jahrestags ihres Kennenlernens zwei romantische Fotos und schrieb: "Zwölf Jahre zuvor traf ich den Mann meiner Träume. Chandler, mein Herz gehört dir. Immer und ewig." Chandler erwiderte liebevoll: "Und mein Herz ist deins. Ich liebe dich so sehr." Auch Mutter Terri (61) ließ es sich nicht nehmen, dem Paar einen Kommentar zu hinterlassen: "Und sie lebten glücklich bis ans Ende ihrer Tage!" Bindi und Chandler, die 2020 in einer intimen Zeremonie heirateten, genießen derzeit ihre Zeit in den USA, während Robert in der Tanzshow für Furore sorgt.

Instagram / bindisueirwin Bindi Irwin mit ihrer Tochter Grace, Backstage bei "Dancing With The Stars" 2025

Instagram / bindisueirwin Robert Irwin mit seiner mutter, siener Schwester Bindi und ihrer Familie bei "Dancing With The Stars", 2025

Instagram / bindisueirwin Chandler Powell und Bindi Irwin mit ihrer Tochter Grace, Juli 2025