Royal-Koch verrät Lieblingsgericht von Prinz William & Harry

Darren McGrady, der ehemalige Privatkoch der royalen Familie, hat auf seinem YouTube-Kanal eines der Kindheitsgeheimnisse von Prinz William (43) und Prinz Harry (41) preisgegeben. Wie er dort erzählt, verbrachten die beiden Brüder als Kinder viel Zeit in seiner Palastküche, wo sie sogar Verstecken spielten. Doch nicht nur die Spiele, sondern auch das Essen hinterließ bleibende Erinnerungen. So verrät der Koch, dass Spaghetti Bolognese das absolute Lieblingsgericht der jungen Royals war, das er regelmäßig zubereitete.

Der Küchenprofi, der 15 Jahre lang für die britische Königsfamilie kochte, teilt die Anekdoten aus seiner Zeit im Dienst der Royals voller Freude. Neben Spaghetti Bolognese war es insbesondere seine Aufgabe, Gerichte zu kreieren, die nicht nur den Prinzen, sondern auch ihrer Mutter Prinzessin Diana (†36) ein Lächeln ins Gesicht zauberten. Darren betont, dass er tief in die Vorlieben der Royals eingeweiht war, darunter auch Dianas Liebe zu gesunden Speisen wie Overnight Oats. Auf seinem Kanal gibt der ehemalige Palastkoch außerdem Tipps, wie Fans das Lieblingsrezept der Brüder zu Hause selbst nachkochen können.

Darren erlangte nicht nur durch seine Kochkünste Bekanntheit, sondern auch durch die Nähe, die er zu den Familienmitgliedern aufgebaut hatte. Er spricht voller Wärme über seine Zeit im königlichen Haushalt und erwähnt oft die liebevollen Momente, die er besonders mit Diana und ihren Söhnen erlebte. Die Brüder, zwischen denen heute eine gewisse Distanz herrschen soll, waren damals stets ein unzertrennliches Duo. Die Erinnerungen an gemeinsamen Pasta-Genuss und ausgelassene Spiele in der Küche lassen die Vergangenheit noch einmal lebendig werden – und bieten Fans des Königshauses Einblicke in das Leben hinter den Palastmauern.

Getty Images Prinz William und Prinz Harry, britisches Königshaus

Getty Images Darren McGrady, der Ex-Koch der Queen auf einer Gala in L.A. im Mai 2016

Getty Images Prinz Harry, Prinz William und Queen Elizabeth II. bei Trooping the Colour 2003