Chloe Kim bestätigt ihre Beziehung zu NFL-Star Myles Garrett

Chloe Kim (25) und Myles Garrett haben ihre Beziehung öffentlich gemacht. Die zweifache Olympiasiegerin unterstützte den Footballspieler am 23. November beim Spiel der Cleveland Browns gegen die Las Vegas Raiders, das die Browns mit 24:10 für sich entschieden. Am Spielfeldrand drückte Chloe ihrem Partner einen Kuss auf – ein Moment, den die Browns in einem Instagram-Video festhielten. Begleitet wurde sie von ihrem Vater Jong Jin Kim und weiteren Angehörigen, die vor dem Spiel mit Myles für ein Foto posierten. "Ich habe Make-up auf dein Trikot geschmiert", scherzte Chloe, worauf Myles lachend antwortete: "Ich kann es nicht fassen." Kurz darauf wünschte sie ihm noch viel Glück, bevor er auf das Spielfeld zurückkehrte.

Die beiden Sportstars wurden erstmals im Mai 2025 bei den Crunchyroll Anime Awards in Japan gemeinsam gesichtet. Seitdem trat das Paar mehrfach zusammen in der Öffentlichkeit auf, unter anderem im August bei einem Browns-Training. Beim Spiel am vergangenen Sonntag zeigte Myles eine starke Leistung und verbesserte seinen eigenen Browns-Teamrekord mit drei Sacks in einer Saison. Chloe, die bei den Olympischen Winterspielen 2026 in Mailand für Team USA antreten wird, hatte erst kürzlich in einem Interview mit People über ihre Leidenschaft für Videospiele gesprochen und angedeutet, dass auch ihr Freund ein begeisterter Gamer ist: "Mein Freund – er ist so gut in Videospielen, dass es einfach nur Spaß macht."

Privat zeigt sich Chloe bodenständig und familiennah. Die Snowboarderin, die mit ihren Siegen in Pyeongchang 2018 und Peking 2022 international bekannt wurde, pflegt ein enges Verhältnis zu ihrem Vater, der zugleich ihr größter Unterstützer ist. Myles, ein herausragender NFL-Spieler, ist für seine lockere und humorvolle Art bekannt, die sich auch in den gemeinsamen Social-Media-Posts zeigt. Trotz voller Terminpläne scheint das Paar seine Zeit zusammen zu genießen und präsentiert sich harmonisch – sei es bei sportlichen Events, im privaten Umfeld oder bei gemeinsamen Hobbys wie Videospielen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Chloe Kim, Snowboarderin

Anzeige Anzeige

Getty Images Myles Garrett, NFL-Star

Anzeige Anzeige

Getty Images Chloe Kim, März 2025

Anzeige