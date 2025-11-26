Ein Glück: Den Hundewelpen von Kim Virginia Grey geht es gut

Kim Virginia Hartung (30) erlebte einen großen Schreck, als ihre Hunde Steine fraßen. Die Influencerin handelte schnell und brachte die Welpen sofort zum Tierarzt, da sie einen Magenverschluss befürchtete. In ihrer Instagram-Story gab sie kurze Zeit später Entwarnung: "Mir fällt so ein Stein vom Herzen. Im wahrsten Sinne des Wortes." Die Hunde seien wohlauf und alles sei glimpflich ausgegangen, wie sie erleichtert erklärte.

In ihren Posts sprach Kim Virginia offen über ihre Sorgen und Schuldgefühle. Sie berichtete, wie sehr sie das Googeln zu möglichen Folgen verunsichert habe, was ihre Ängste noch verstärkte. Zum Glück konnte ihre Instagram-Community sie beruhigen und mit hilfreichen Tipps aufbauen. "Viele haben geschrieben, es ist gut, wenn der Stein rund ist und nicht über drei Zentimeter", erzählte sie. Dieser Ratschlag habe sie zumindest ein wenig beruhigt, auch wenn die gefressenen Steine bei ihren Hunden größer als die beschriebenen drei Zentimeter waren.

Die Liebe zu ihren Dalmatinerwelpen zeigt sich bei Kim Virginia immer wieder. Schon in der Vergangenheit hatte sie betont, wie viel Freude ihr die Tiere bereiten, auch wenn sie für ein quirliges Leben sorgen. Dass sie die Hunde stets bei sich und unter Beobachtung hat, liegt ihr sehr am Herzen, doch ein Zwischenfall wie dieser zeigt, dass selbst achtsame Halter gelegentlich vor unerwarteten Herausforderungen stehen. Die Influencerin ist mit den drei Welpen häufig in ihren sozialen Netzwerken zu sehen und teilt ihren Alltag sowie ihre Erfahrungen, was von ihren zahlreichen Fans aufmerksam verfolgt wird.

Anzeige Anzeige

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung mit einem ihrer Dalmatinerwelpen, Oktober 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung mit ihren Hunden, Oktober 2025

Anzeige Anzeige