"Germany Shore"-Stress mit Walentina: Bereut Janice es?

Nach dem Streit mit Walentina Doronina (25) bei Germany Shore und einer Schubserei beruhigte Janice sich in der Villa wieder. Sie ging schließlich sogar auf Walentina zu und versuchte, die Wogen zu glätten. Aber bereut Janice ihre Aktion im Nachhinein? Im Interview mit Promiflash erklärt sie: "Vor Ort, ja! Ich habe mich entschuldigt und meinen Fehler eingesehen. Im Nachhinein muss ich sagen, schaue ich ein bisschen anders darauf. Ich muss mich nicht beleidigen lassen, obwohl ich mich vor Ort ehrlich entschuldigt habe und wir kein Problem mehr miteinander hatten." Tatsächlich ist Janice überzeugt, dass die Situation auf dem Boot noch mehr aus dem Ruder gelaufen wäre, wäre die Security nicht dazwischengegangen.

Nachdem das Boot mit der "Germany Shore"-Family wieder am Hafen ankam, entzog Walentina sich der Situation und wollte auch nicht zurück in die Villa. Sie hatte Sorge, sich zu wehren, sollte es noch einmal zu so einer Situation kommen, und musste sich erst sammeln. Dennoch entschied sie sich zu einer Rückkehr. "Janice ist für mich auf jeden Fall komplett unten durch", stellte sie aber direkt klar. Janice suchte dennoch das Gespräch und wollte sich eigentlich entschuldigen. So leicht lässt die 25-Jährige sich aber nicht erweichen. Stattdessen plant sie schon den Rausschmiss: "Ich würde ja gerne ein Family-Meeting einberufen und da müssten einige Köpfe rollen."

Die Auseinandersetzung zwischen Janice und Walentina ist allerdings nicht die erste, bei der die Security eingreifen musste. Schon einige Abende zuvor wurde die Stimmung zwischen anderen Kandidaten brenzlig. Unter anderem bekamen sich Juliano Fernandez und Enes in die Haare. Juliano hatte dabei große Lust, sich mit Enes zu prügeln, und als die beiden Ernst machten, brauchte es eine Auszeit. Fast zeitgleich fingen Paulina Ljubas (28) und Gigi Birofio (26) an, sich zu streiten. Dabei kochte allerdings ein früherer Streitpunkt wieder hoch, der Gigis Affäre mit der Ex von Paulinas Freund Tommy Pedroni (30) betraf. Hier verlor vor allem Gigi dermaßen die Fassung, dass er die Villa kurz in Begleitung der Sicherheitsbeamten verlassen musste.

Paramount+ Pressebereich Janice Barat, "Germany Shore"-Kandidatin 2025

Instagram / heyliljanice Janice Barat im September 2025

Imago Walentina Doronina, November 2025

