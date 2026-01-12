Aleks Petrovic klärt auf: Das läuft wirklich mit Emmy Russ

Beim großen Wiedersehen von Temptation Island VIP wird endlich Klartext gesprochen. Schon seit Beginn der Staffel kursierten jede Menge Gerüchte rund um Aleksandar Petrovic (34) und Vanessa Nwattu (25) – dabei ging es um die vermeintliche Trennung und neue Partner. Aleks soll bei #CoupleChallenge die Reality-TV-Bekanntheit Emmy Russ (26) kennengelernt haben. Nun klärt der Realitystar endlich auf, was zwischen ihm und Emmy tatsächlich läuft. "Ich lerne Emmy intensiv kennen, aber wir sind noch nicht zusammen", gibt er preis.

Aleks begründet die verlängerte Kennenlernphase wie folgt: "Ich will nicht den gleichen Fehler machen wie vor drei Jahren." Vor drei Jahren lernte er Vanessa kennen – ebenfalls in einer TV-Show, so wie nun Emmy. Für Aleks sind das allerdings nicht die besten Umstände, um in eine gefestigte Beziehung zu starten. "Ich möchte einfach unter realen Bedingungen gucken, ob es passt oder nicht", erklärt er sich.

Seine Verlobung mit Vanessa war nach dem katastrophalen Ende von "Temptation Island VIP" selbstverständlich aufgelöst. Auch Vanessa räumt ein, seither gedatet zu haben – es häuften sich Gerüchte um eine Liaison mit dem Are You The One?-Star Kevin Plath. "Ich habe nach Temptation hier und da mal wen kennengelernt, aber ich bin Single", betont sie nun und fügt hinzu: "Ich möchte auch Single bleiben und ich muss das erst mal alles verarbeiten."

IMAGO / STAR-MEDIA, IMAGO / STAR-MEDIA Collage: Aleks Petrovic und Emmy Russ

Imago Emmy Russ, Oktober 2025

Imago Aleks Petrovic und Vanessa Nwattu, Februar 2023

