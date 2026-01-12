Verrät Maurice Dziwak hier den Namen seines zweiten Kindes?

Hört Maurice Dziwaks (27) Töchterchen etwa auf diesen besonderen Namen? Der Realitystar ist erst vor wenigen Wochen zum zweiten Mal Papa geworden. Den Namen des Mädchens hat er bisher nicht verraten – doch das könnte sich jetzt geändert haben. In seiner Instagram-Story teilt Maurice den Moment, in dem er das Krankenhausbändchen am Handgelenk seiner Tochter abschneidet und es durch ein feines goldenes Armband ersetzt. Darauf ist ein Doppelname zu lesen: Das erste Wort ist gut lesbar und lautet "Ivy", der zweite Vorname scheint mit N zu beginnen, ist aber nicht zu hundert Prozent zu erkennen. Dennoch scheint es eindeutig, dass Maurice' zweites Kind zumindest auf den Namen Ivy hört.

Dass Maurice und seine Partnerin Leandra nur wenige Monate nach der Geburt ihres gemeinsamen Sohnes wieder Eltern werden, kam im vergangenen November für viele Fans wohl überraschend. In der Show Die Abrechnung - Der Promi-Showdown machte der 27-Jährige die süßen News öffentlich. Im Gespräch mit Sam Dylan (34) und Sara Kulka (35) erklärte er stolz: "Wir sind wieder auf dem Weg." Als Sam dann noch einmal nachhakt, bestätigte Maurice die Schwangerschaft erneut. Aber auch wenn es mit dem zweiten Kind schnell ging, scheint es für den frisch gebackenen Zweifachpapa und seine Liebste der richtige Weg zu sein. Im Einzelinterview schwärmte er: "Gott ist gut zu uns."

Nur wenige Wochen später, Anfang Januar, erblickte die Kleine das Licht der Welt. Das veröffentlichten die stolzen Eltern im Netz und teilten ein paar intime Momente aus dem Krankenhaus, auf denen das Baby sich eng an die Brust seiner Mama kuschelt. Es folgte ein Foto, auf dem Maurice seinen Spross fest im Arm hält. Sichtlich gerührt schrieb er: "Meine kleine Prinzessin" und "Du hast mich erneut zum glücklichsten Menschen gemacht". Im Gegensatz zu seiner Schwester ist der Name von Maurice' Sohn allerdings nicht öffentlich – vielleicht ändert er das jetzt, da er verriet, wie seine Tochter heißt.

Anzeige Anzeige

Instagram / maurice_dziwak Maurice Dziwak mit seinem Baby an Weihnachten 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / maurice_dziwak Maurice Dziwak und seine Tochter Ivy

Anzeige Anzeige

Instagram / maurice_dziwak Maurice Dziwak mit seinen Sohn, Oktober 2025

Anzeige