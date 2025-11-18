Wolke Hegenbarth trauert um TV-Kollegen Felix Eitner (†58)

Wolke Hegenbarth (45) nimmt Abschied von Felix Eitner: Die Schauspielerin hat am 17. November in ihrer Instagram-Story die Nachricht vom Tod ihres früheren Kollegen geteilt, der bereits am 8. November 2025 gestorben ist. Zu einem reposteten Bericht schrieb Wolke die Worte "Mögest du in Frieden ruhen", dazu setzte sie ein weißes Herz und eine Friedenstaube. Die beiden standen von 2012 bis 2017 Seite an Seite für die ARD-Serie "Heiter bis tödlich – Alles Klara" vor der Kamera, wo Felix als Hauptkommissar Paul Kleinert der Vorgesetzte von Wolkes Figur Klara Degen war. Die öffentliche Reaktion der Schauspielerin macht deutlich, wie nah ihr die Nachricht ging und wie präsent die gemeinsame Serienzeit geblieben ist.

Die Todesmeldung von Felix wurde erst mehr als eine Woche nach seinem Ableben öffentlich. Offizielle Details zu den Umständen wurden nicht verbreitet. Wolkes kurzer, schlichter Abschied in den sozialen Medien reiht sich in die stillen Reaktionen aus der Branche ein, die derzeit ohne große Worte auskommen. In "Heiter bis tödlich" prägte das Duo die Krimiserie durch das Zusammenspiel aus resoluter Ermittlerin und ihrem erfahrenen Chef. Die Serie lief mehrere Staffeln in der ARD und machte die Konstellation aus Klara Degen und Paul Kleinert zum Herzstück der Geschichten rund um Fälle in Quedlinburg.

Abseits der Drehbücher verband die beiden ein langer Arbeitsalltag am Set, der über Jahre hinweg Routinen und Vertrauen wachsen ließ. Wolke, die sich privat gern mit Humor und Alltagsmomenten bei ihren Followern meldet, wählt in Momenten des Abschieds oft leise Gesten statt großer Worte. Felix war vielen Kolleginnen und Kollegen als zuverlässiger Partner bekannt, der auch in Nebenmomenten aufmerksam blieb. In Erinnerung bleiben gemeinsame Drehtage, Pausengespräche zwischen zwei Szenen und dieser besondere Teamgeist, der eine Serie trägt. Für Fans knüpfen die stillen Instagram-Symbole an genau diese Bilder an, die sie mit den beiden aus der Zeit von "Heiter bis tödlich" verbinden.

Anzeige Anzeige

Imago Wolke Hegenbarth und Felix Eitner beim Fototermin zu "Heiter bis tödlich – Alles Klara" in Blankenburg, 2015

Anzeige Anzeige

Imago Christoph Hagen Dittmann, Jan Niklas Berg, Wolke Hegenbarth und Felix Eitner am Set von "Heiter bis tödlich – Alles Klara", 2015

Anzeige Anzeige

Instagram / felixeitner Felix Eitner, September 2025