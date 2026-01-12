Megxit-Drama: Prinz William ließ Palasthelfer zurückholen

Die Beziehung zwischen Prinz Harry (41) und Prinz William (43) scheint weiterhin von Spannungen geprägt zu sein. Medienberichten zufolge haben die Brüder seit dem Tod der Queen im September 2022 keinen Kontakt mehr. Während Harry einen Neuanfang plant und auf häufigere Besuche in Großbritannien hofft, zeigt sich William weiterhin distanziert. Es heißt, der Thronfolger habe wenig Interesse an einer Versöhnung mit seinem jüngeren Bruder, da die wiederholten Angriffe Harrys auf die königliche Familie als schwerer Vertrauensbruch empfunden werden, so Mirror.

Ein Blick zurück verdeutlicht, dass die Spannungen schon vor dem sogenannten "Megxit" ihren Anfang nahmen. Adelsexpertin Tina Brown beschreibt in ihrem Buch "Palastpapiere", wie William bereits bei einer Londoner Wohltätigkeitsveranstaltung im November 2019 einem pensionierten Palastmitarbeiter gegenüber äußerte, dass er dessen Unterstützung brauchen könnte: "Wir könnten dich für eine Weile wieder brauchen. Ich fürchte, bei Harry wird alles auseinanderfallen." Die damaligen Differenzen betrafen vor allem die Vorstellungen Harrys und seiner Frau Meghan von einer "halb drinnen, halb draußen"-Rolle innerhalb des Königshauses, die zu Konflikten führten, unter anderem wegen finanzieller Fragen und Sicherheitsaspekten.

Während Harry aktuell eine mögliche Rückkehr des Polizeischutzes bei Besuchen im Vereinigten Königreich erwartet, sorgen vergangene Differenzen weiterhin für schlechte Stimmung. Der Kampf um Grenzlinien zwischen royaler und kommerzieller Tätigkeit hatte den "Megxit"-Diskurs zusätzlich angeheizt. Laut Tina Brown hing die Situation vor allem an einem zentralen Punkt: Wollten die Sussexes als Vertreter der Krone oder als eigenständige Persönlichkeiten auftreten? William hingegen hat stets seine Pflichten für das Königshaus in den Mittelpunkt gestellt, während Harry und Meghan sich ab Ende 2019 zunehmend darauf konzentrierten, eigene Projekte außerhalb der royalen Institution aufzubauen. Dieses grundlegende Missverständnis scheint bis heute Spuren in der Beziehung der Brüder hinterlassen zu haben.

Getty Images Prinz William besucht das Rob Burrow Centre for Motor Neurone Disease in Leeds

Getty Images Prinz William und Prinz Harry, britisches Königshaus

Getty Images Prinz Harry, Prinz William und Queen Elizabeth II. bei Trooping the Colour 2003