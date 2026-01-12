Diese Promipärchen bezaubern bei den Golden Globes 2026

Bei den Golden Globes 2026 sorgte nicht nur die Vergabe der begehrten Auszeichnungen für Highlights, auch auf dem roten Teppich setzten Promipärchen neue Maßstäbe in Sachen Glamour und Zusammenhalt. Elle Fanning (27) strahlte dabei in einem eisblauen, funkelnden Kleid mit aufwendigen Perlenarbeiten an der Seite ihres Partners Gus Wenner (35), der sich klassisch-elegant im schwarzen Smoking präsentierte. Ebenfalls im Rampenlicht: Selena Gomez (33), dramatisch und modisch in einer schwarzen Robe mit federbesetztem Ausschnitt, begleitet von Benny Blanco (37), der einen markanten All-Black-Look wählte. Neben ihnen brillierten Priyanka Chopra (43) und Nick Jonas (33) mit ihren Outfits auf höchstem Niveau. Während Priyanka mit einem mitternachtsblauen, schulterfreien Kleid und beeindruckendem Diamantschmuck glänzte, zeigte sich ihr Ehemann klassisch im schwarzen Smoking.

Unübersehbar zeigte sich auch das Power-Couple George (64) und Amal Clooney (47). Amal begeisterte mit einem figurbetonten roten Kleid, geschmückt mit einer dramatischen Schleppe, während George in seinem klassischen Smoking zeitlose Eleganz verkörperte. Für entspannteren, aber ebenso strahlenden Chic sorgten Kate Hudson (46) und Danny Fujikawa (39). Kate entschied sich für ein silbermetallisches Neckholder-Kleid mit feinen Plissees, das bei jeder Bewegung das Licht reflektierte, während Danny mit seiner edlen, schwarzen Abendgarderobe einen perfekten Kontrast bildete. Ihre lockere und unbeschwerte Art verlieh dem Abend eine persönliche Note, wie HELLO! berichtet.

Die Golden Globes zeigten einmal mehr, dass Hollywood-Paare nicht nur auf der Leinwand, sondern auch in der Realität harmonieren können. Abseits der Roben sorgten kleine Gesten für große Wirkung: Bei Elle und Gus dominierten ruhige Blicke und gelassene Posen, die Nähe ohne große Worte zeigten. Selena und Benny lachten sich mehrfach zu und hielten immer wieder kurz Händchen – eine lockere Intimität, die den Auftritt lebendig machte. Priyanka und Nick wirkten eingespielt, blieben oft Schulter an Schulter und wechselten unaufgeregte Komplimente, während Amal und George souverän den Fluss des Teppichs mit kurzen Anhaltspunkten für die Fotografen bestimmten. Diese Mischung aus Star-Aura und sichtbarer Vertrautheit machte den Abend für viele Fans zum Lieblingsmoment der Preisgala.

Getty Images Benny Blanco und Selena Gomez bei den Golden Globe Awards 2026

Getty Images Elle Fanning und Gus Wenner bei den Golden Globe Awards 2026

Getty Images Amal Clooney und George Clooney bei den Golden Globes 2026

