Cora Schumacher bestätigt Beziehung mit US-Amerikaner Steven

Cora Schumacher (49) hat ihr Herz neu vergeben – und zeigt es jetzt ganz offen. Nachdem sie gestern für Spekulationen gesorgt hatte, bestätigt die Ex von Ralf Schumacher (50) nun ihre Beziehung. Gegenüber Bild verrät Cora weitere Details zu ihrem frischen Liebesglück. "Ja. Steven ist mein neuer Freund", erklärt sie und gesteht: "Ich fühle mich gerade unwahrscheinlich glücklich." Ihr neuer Partner hört auf den Namen Steven Bo Bekendam, ist US-Amerikaner und steht nicht im Rampenlicht.

Auf Instagram hatte die 49-Jährige gestern für wilde Spekulationen gesorgt. Dort teilte sie einen Schnappschuss mit dem neuen Mann in ihrem Leben. "Er gibt mir Frieden, er gibt mir Hoffnung, er lässt mich wieder glauben. Er ist die Bibel neben meinem Bett, das T-Shirt, das ich trage, das Lied, das mir nicht aus dem Kopf geht. Er ist solide, stabil, und er ist wirklich einer der Guten", schrieb sie dazu überschwänglich. Nach dem Drama der vergangenen Jahre scheint Cora nun wirklich angekommen zu sein.

Nun müssen Cora und ihr Liebster herausfinden, wie sie ihre Beziehung trotz Distanz am Laufen halten können. Immerhin lebt Steven in den USA, während der Lebensmittelpunkt der Dschungelcamp-Bekanntheit in Deutschland ist. Vielleicht wird sich das allerdings auch schon bald ändern. Schon im Dezember deutete sie gegenüber Bild an: "Ich fliege morgen für ein paar Tage in die USA. Erst Dallas, dann Houston. Vielleicht komme ich auch gar nicht wieder..."

Instagram / coraschumacher Cora Schumacher mit ihrem neuen Partner Steven Bo Bekendam

Imago Cora Schumacher im September 2024 in Hamburg

Getty Images Cora und Ralf Schumacher im Juli 2007

