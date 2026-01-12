Mel B.s Tochter plant eine Zusammenarbeit mit Cruz Beckham

Ein neues Promi-Duo kündigt sich an: Phoenix Brown (26), die Tochter von Mel B. (50), hat in einem neuen Interview Pläne für ein gemeinsames Projekt mit Cruz Beckham (20) verraten. Die Künstlerin und DJ sprach mit Heat Magazine über ihre Freundschaft mit dem Sohn von David (50) und Victoria Beckham (51) und schwärmte von seiner Musik. "Ich kann es kaum erwarten, es zu hören. Ich würde eines Tages gern für ihn auflegen, das wäre lit", sagte Phoenix. Die 26-Jährige, die im vergangenen Jahr beim Glastonbury Festival auflegte, sieht die mögliche Zusammenarbeit als nächsten Schritt. Cruz macht parallel mit eigenen Gigs und neuen Songs auf sich aufmerksam. Die Gespräche laufen, ein Datum gibt es noch nicht, aber die Zeichen stehen auf Musik.

Phoenix gab in dem Gespräch Einblicke in ihren engen Draht zu Victoria: "Ich liebe sie und alles, was sie macht. Sie ist wie Familie für mich", erklärte sie weiter. Mit den Beckham-Kids hält sie lose Kontakt: Brooklyn (26), Romeo (23) und Harper (14) sieht sie "ab und zu", wie sie sagt, denn alle seien beschäftigt und viel unterwegs. Mit Cruz und Romeo kreuzen sich die Wege am häufigsten. Während um eine mögliche Rückkehr der Spice Girls immer wieder Gerüchte kreisen, setzt Phoenix auf ihren eigenen Weg zwischen Clubpult und Atelier. Sie zeigt ihre Kunst in London, legt regelmäßig auf und bastelt an Tracks, die ihren Sound festigen sollen.

Privat und hinter den Kulissen prägt Phoenix der Rat von Mel B. Die Sängerin habe ihr früh klargemacht, sich nicht im Schatten des Spice-Ruhms zu verlieren. "Meine Mum hat mir klargemacht: 'Ich bin die Berühmte und du nicht'", erzählte Phoenix in der Daily Mail. Das habe ihr geholfen, den eigenen Namen zu definieren – eine Haltung, die sie in ihrer Channel-4-Doku "Born in the Limelight – Nepo Babies: Untold" offen thematisierte. Sie nimmt das Etikett "Nepo Baby" an, ohne sich davon bestimmen zu lassen: "Es ist, wie es ist. Aber mein Name ist Phoenix", sagte sie. Zwischen Familiennähe zu Victoria und der langjährigen Verbundenheit der Spice-Welten entsteht so eine Freundschaft auf Augenhöhe – mit genug Raum für gemeinsame Beats.

Collage: Carlos Tischler/REX Shutterstock / ActionPress, Getty Images Collage: Phoenix Brown und Cruz Beckham

Getty Images Cruz Beckham, Sohn von Victoria und David Beckham

Getty Images Phoenix mit ihrer Mutter Mel B., 2022