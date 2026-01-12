Plötzlich blond: Joe Keery überrascht mit neuer Frisur

Joe Keery (33) sorgt bei den Golden Globes 2026 für ein optisches Erdbeben: Der Stranger Things-Liebling taucht am Sonntagabend im Beverly Hilton in Beverly Hills plötzlich als Blondschopf auf. Statt der gewohnten braunen, lässig fallenden Föhnwelle präsentiert Joe frisch gebleichte, deutlich kürzere Haare und setzt sie mit einem cremeweißen Sakko, schwarzer Hose und schlichten Schuhen perfekt in Szene. Während er über den roten Teppich schreitet, lächelt der Schauspieler und Musiker entspannt in die Kameras und wirkt, als wolle er den Start in die Zeit nach der Kultserie mit einem klaren Style-Wechsel markieren. Im Saal selbst gehört Joe dann zu den Stars, die auf der Bühne einen Preis präsentieren.

Dass "Stranger Things" nach dem großen Finale Ende 2025 bei den Globes leer ausgeht, trübt die Stimmung des Netflix-Stars auf dem Teppich nicht. Statt Nominierungen steht an diesem Abend vor allem sein neuer Look im Mittelpunkt, mit dem er die Fotografen geradezu magisch anzieht. Auf dem roten Teppich verzichtet Joe auf auffällige Accessoires und lässt seine blonde Verwandlung sprechen, die perfekt zum eleganten Anzug von Louis Vuitton passt. Die Serie selbst hat er bereits mit warmen Worten verabschiedet: In der Talkshow "The Tonight Show" mit Jimmy Fallon (51) erinnerte sich Joe daran, wie viele Menschen im Hintergrund an dem Hit gearbeitet haben und dass der Erfolg nicht allein auf den sichtbaren Gesichtern vor der Kamera beruht.

In dem Gespräch mit Jimmy Fallon zeigte sich, wie nah ihm das Kapitel Hawkins trotz aller äußerlichen Veränderungen noch ist. "Jemand meinte, dass 8.000 Leute an dieser Serie gearbeitet haben", erzählte Joe und hob damit die oft unsichtbare Arbeit der Crew hervor. Besonders stolz ist der Schauspieler auf die Entwicklung seiner Figur Steve Harrington, die sich vom arroganten Highschool-Schönling zum verlässlichen Teamplayer wandelte. "Das, was ich an dem Charakter geliebt habe, war, dass er seine Fehler einsieht und sich entscheidet, das Richtige zu tun", erklärte der Musiker, der auch unter seinem Künstlernamen Djo Erfolge feiert. Für ihn bleibt Steve ein Wegbegleiter, den er über zehn Jahre gespielt hat und den er nicht einfach ablegt – selbst dann nicht, wenn die Haare jetzt blond und die Zukunft jenseits von "Stranger Things" beginnt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Joe Keery bei den 83. Golden Globe Awards im Beverly Hilton, Beverly Hills, 11. Januar 2026

Anzeige Anzeige

Getty Images Joe Keery, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Instagram / strangerthingstv Joe Keery als Steve Harrington im Scoops-Ahoy-Kostüm

Anzeige