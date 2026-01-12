"Stranger Things"-Ende: Sadie Sink schockt mit Elfi-Aussage

Für alle, die noch auf ein heimliches Happy End im Stranger Things-Finale gehofft haben, hat Sadie Sink (23) nun eine klare Antwort – und die fällt ernüchternd aus. In "The Tonight Show" sprach die Schauspielerin mit Gastgeber Jimmy Fallon (51) über das umstrittene Ende der Netflix-Serie und die große Fanfrage: Lebt Elf am Ende noch oder nicht? Sadie, die in der Erfolgsserie Max spielt, ließ dabei keinen Interpretationsspielraum. In ihrer Sicht hat Elf den letzten Kampf nicht überlebt – Mikes rührende Keller-Erzählung sei nur eine letzte Geschichte, mit der die Clique sich von ihrer Kindheit verabschiedet. "Das ist eine letzte Erzählung und das war's. Es ist einfach ein Bewältigungsmechanismus. So ist es stärker, oder?", erklärte sie.

Die Serie ließ das Publikum mit zwei Versionen zurück. Zunächst schien Elf sich in der Schattenwelt zu opfern, um das Portal nach Hawkins zu schließen. Später drehte Mike die Perspektive: Er erzählte bei einer letzten Runde "Dungeons & Dragons", dass Militärwaffen Elfs Kräfte blockiert hätten und Kali mit ihren Illusionen die Rettung ermöglicht haben könnte. Dazu sah man Elf an einem Wasserfall – Traum oder Wirklichkeit? Sadie machte klar, dass sie diese Hoffnung nicht teilt. "Was ich denke? Ich denke, sie ist tot", sagte sie in der Show. Gaten Matarazzo (23) gab sich gegenüber Variety zurückhaltender. Der Dustin-Darsteller wollte seine persönliche Deutung nicht ausbreiten: Jede Person solle zu ihrem eigenen Urteil kommen. Gleichzeitig nannte er Elevens Ausklang "tragisch" und betonte, Normalität für ihre Liebsten sei mit ihr nie garantiert gewesen – weshalb das gewählte Ende für ihn "schön" sei.

Hinter den Kulissen war das Finale offenbar lange durchkomponiert. Einer der Schöpfer der Serie erklärte Variety, es habe nie eine Version gegeben, in der Elf am Ende nicht bei ihren Freundinnen und Freunden gewesen wäre, und verwies auf die emotionale Keller-Szene als Herz der Staffel. In Interviews wirkt Sadie oft geerdet, spricht gerne über enge Bindungen im Cast und die intensiven Jahre, die sie gemeinsam an Sets verbracht haben. Die Gespräche über den Abschied von der Serie, wie jetzt bei Jimmy Fallon, sind deshalb für sie nicht nur ein beruflicher Rückblick, sondern auch ein sehr persönliches Kapitel, das mit vielen gemeinsamen Erinnerungen an lange Drehtage, gemeinsame Reisen und die geteilte Aufregung rund um den weltweiten Serienhype verbunden ist.

Getty Images Sadie Sink, Schauspielerin

Netflix Millie Bobby Brown als Elf in "Stranger Things"

Getty Images Die Darsteller von "Stranger Things", November 2025