Hailee Steinfeld zeigt Babybauch bei den Golden Globes 2026

Bei den Golden Globes feierte Hailee Steinfeld (29) ihren ersten Red-Carpet-Auftritt als werdende Mutter. Mitte Dezember vergangenen Jahres wurde bekannt, dass die Schauspielerin ihr erstes Baby erwartet. Bei der Preisverleihung strahlte sie jetzt in einem engen, funkelnden Kleid in Pastellrosa und mit rundem Babybauch. Hailees Mann Josh Allen (29) fehlte bei diesem besonderen Moment aufgrund der NFL-Play-offs zwar, aber das schien ihr nicht die Bedeutung zu nehmen. Neben ihrem Babyglück durfte die US-Amerikanerin sich über sieben Nominierungen für ihren Film "Blood & Sinners" freuen.

Wie weit genau Hailees Schwangerschaft schon fortgeschritten ist, ist nicht bekannt. Als sie und Josh sich am 12. Dezember auf Instagram zu Wort meldeten und den Babybauch in einem Video präsentierten, schien er noch recht klein zu sein. Der Clip zeigt das Paar umgeben von Schnee – Hailee präsentierte ihren Bauch stolz der Kamera, während ihr Liebster vor ihr auf die Knie ging und ihn liebevoll küsste. Zwischen den beiden wurde ein kleiner Schneemann gebaut, offenbar ein Symbol für das neue Familienmitglied. Die 29-Jährige kommentierte das Video lediglich mit einem Herzen, während der Footballprofi schrieb: "Ich liebe dich!"

Ihr Privatleben halten Hailee und Josh normalerweise vollständig aus der Öffentlichkeit. Über ihre Beziehung wurde zunächst nur spekuliert, denn die beiden deuteten sie lediglich durch unkommentierte Bilder an. Allerdings blieb irgendwann kein Zweifel mehr. Ihre Hochzeit 2025 wurde ebenfalls unter Ausschluss der Öffentlichkeit gefeiert – die romantischen Bilder gerieten dennoch an die Öffentlichkeit. In die Babyfreuden geben Hailee und Josh aktuell auch nur sporadisch Einblicke. In einem Interview mit AP schwärmte der Sportler, wie "überglücklich" er sei und dass die Ankündigung im Netz ein "wirklich cooler, besonderer Moment" gewesen sei.

Anzeige Anzeige

Getty Images Hailee Steinfeld bei den 83. Golden Globe Awards in Beverly Hills, Januar 2026

Anzeige Anzeige

Getty Images Josh Allen und Hailee Steinfeld, Februar 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / haileesteinfeld Hailee Steinfeld und Josh Allen auf ihrer Halloween Party im Oktober 2024