Raye enthüllt ihre aufregendsten Karriereziele für 2026

Raye setzt ihren Höhenflug in der Musikwelt fort. Die Sängerin, die mit bürgerlichem Namen Rachel Keen heißt, wurde 2025 für mehrere Grammy Awards nominiert. 2026 stehen nun weitere aufregende Ereignisse in der Karriere der Britin an. Im Gespräch mit E! News verriet sie: "Das Ziel ist es, Kunst zu sein und Musik zu machen, die ich liebe. Musik, die mir Schmetterlinge im Bauch bereitet. Das sind die Ziele, und das ist wirklich wunderschön." Ihr neuestes Album, auf dem auch der Hit "Where Is My Husband!" zu hören sein wird, sei schon auf dem Weg.

Im Interview betonte die 28-Jährige, dass sie mit dem Album ein besonderes Klangkonzept verfolgt. "Ich möchte nicht, dass es wie ein Studioalbum klingt", erklärte sie und zeigte sich begeistert von der Energie ihrer Live-Auftritte. Die letzten Jahre ihres Lebens seien stark durch Live-Musik geprägt gewesen, und sie fühle sich auf der Bühne besonders authentisch. Auch abseits der Musik verfolgt die Songwriterin genaue Ziele. In "Where Is My Husband!" macht sie deutlich, dass sie auf der Suche nach ihrem Ehemann ist. Gegenüber dem Magazin berichtete sie, welche Eigenschaften ihr dabei am wichtigsten sind: "Er muss charmant und charismatisch sein. Disziplin ist auch sehr wichtig."

Der Aufstieg der "Escapism"-Interpretin in den Pop-Olymp geschah ziemlich plötzlich. Finanziell hat Raye daher noch nicht so viel erreicht, wie viele Fans vielleicht glauben. Gegenüber Business Insider offenbarte sie kürzlich: "Es gibt Wege, schnell Geld zu verdienen, und es gibt Wege, Profit zu machen. Und glaubt mir, ich gehe diese Wege nicht. Wir kommen auf Null heraus, und das ist wunderschön." Es sei ihr wichtiger, Musik zu machen, auf die sie stolz sein kann, als den profitabelsten Veröffentlichungsplan zu verfolgen.

Getty Images Raye, Musikerin

Getty Images Sängerin Raye im März 2025 bei der Paris Fashion Week

Getty Images Sängerin Raye auf der Met Gala 2024

