Heidi Klums Sohn Henry enthüllt seine modischen Geheimnisse

Henry Samuel (20), der 20-jährige Sohn von Heidi Klum (52) und Seal (62), zog bei den diesjährigen GQ Men of the Year Awards in Los Angeles alle Blicke auf sich. Gekleidet in einen braunen Nadelstreifenanzug mit weißem T-Shirt, kombiniert mit schwarzen Dress-Schuhen und einer langen Silberkette, zeigte das aufstrebende Nachwuchsmodel, dass er das Mode-Gen seiner Eltern geerbt hat. Im Gespräch mit dem Magazin People offenbarte er, dass Heidi und Seal ihm während seiner Jugend dabei geholfen haben, seinen Stil zu finden: "Sie haben mir immer gesagt: `Trage, was dir ein gutes Gefühl gibt und dich so fühlen lässt, wie du sein möchtest.’"

Auf die Karrierehöhepunkte seiner berühmten Eltern angesprochen, teilte Henry liebevoll seine Favoriten mit. Er schwärmte von Heidis Zeit als Victoria’s Secret-Engel in den 90er Jahren, besonders bei ihren Auftritten mit Adriana Lima (44). Bei seinem Vater erinnerte er sich an einen bewegenden Moment, als Seal ein Tribut für Prince (†57) performte, den verstorbenen "Purple Rain"-Sänger. Doch auch beim Nachwuchsmodel selbst läuft es rund: Seit der Unterzeichnung seines Vertrags bei NEXT Management arbeitet er bereits an Projekten mit Yves Saint Laurent, insbesondere für deren Beauty- und Duftlinien. "Es macht sehr viel Spaß, und es gibt noch viele spannende Projekte, die kommen werden", verriet er.

Henry, der im Juli bei NEXT Management unterschrieb, ist längst kein Unbekannter mehr in der Modewelt. Nach seinem Laufstegdebüt in Paris im Januar und einem Cover-Shooting für Hunger Magazine im Frühjahr setzt er erfolgreich die Familienerfolge fort. Trotz seines neuen Rampenlichts bleibt er geerdet. In früheren Gesprächen betonte er, wie wichtig es ihm ist, seinen eigenen Weg zu gehen, unterstützt von starken Werten, die ihm seine Eltern mitgegeben haben. Dass Mode ein Teil seines Alltags ist, versteht sich dabei fast von selbst – schließlich wuchs Henry inmitten von Couture und Blitzlichtgewitter auf, was ihn nun inspiriert, seinen eigenen Stil zu prägen.

Getty Images Bei den GQ Men of the Year 2025 in Los Angeles: Henry Samuel auf dem roten Teppich

Getty Images Heidi Klum und ihr Sohn Henry Samuel bei den American Music Awards 2025

Getty Images Henry Samuel im Januar auf der Pariser Fashion Week