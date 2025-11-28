"Auf Null": Casino-Streamer Orangemorange hat alles verloren

Der Casino-Streamer Orangemorange (32) hat einen schweren finanziellen Rückschlag erlitten. Auf X enthüllte er, dass er an nur einem Tag eine Summe von 560.000 Euro beim Glücksspiel verloren habe. Dies habe sein Vermögen, das einst Millionen betrug, komplett aufgebraucht. "Aus Transparenzgründen: Hab am Sonntag 560.000€ verzockt. Karma ist gekommen, Vermögen ist auf 0€ – alles weg", schrieb der Social-Media-Star. Nach eigenen Angaben will er jetzt von vorne anfangen, seine Situation wieder in den Griff bekommen und sparen.

Der Streamer, der frühzeitig auf die Plattform Kick wechselte, hatte durch Casino-Deals umfassenden Wohlstand erlangt. Doch diese lukrativen Kooperationen haben offenbar auch ihre Schattenseiten. Sein massiver Verlust bestätigt für viele die Gefahren, die mit Glücksspiel einhergehen. In den Kommentaren zu seinem Post sprachen Fans von einem "kompletten Realitätsverlust", worauf Orangemorange nur knapp mit "100 Prozent" antwortete. Ursprünglich hatte er wohl noch geplant, sich dieses Jahr zur Ruhe zu setzen. Doch diese Pläne sind nun hinfällig, wie er selbst erklärte: "Ist nicht mehr drin, weiter geht’s."

Orangemorange, der mit bürgerlichem Namen Kevin heißt, hatte sich in der Vergangenheit eine erfolgreiche Karriere aufgebaut. Einst verdiente er unter anderem mit seinen Streams, bei denen ihm Tausende zusahen, ein beträchtliches Einkommen. Schon früh machte er durch hohe Einnahmen auf sich aufmerksam und genoss ein Leben im Wohlstand. Doch trotz einstiger Erfolge und eines luxuriösen Lebensstils zeigt sein jüngstes Update, wie schnell sich diese schillernde Fassade ins Gegenteil verkehren kann. Der Streamer steht nun vor der Herausforderung, finanzielle Stabilität zurückzugewinnen.

Kevin alias Orangemorange

Orangemorange und Jana Klein, Streamer und Reality-TV-Kandidatin

Orangemorange, Streamer

