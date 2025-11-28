Deshalb schwärmt "The Voice"-Talent von Coach Shirin David

Denia Weber will es wissen: Die Sängerin aus Zug steht derzeit bei The Voice of Germany im Rampenlicht und kämpft um den Einzug ins Halbfinale – der nächste Härtetest sind die Team-Fights am Freitag. Seit den Blind Auditions steht ihr Shirin David (30) zur Seite. Die Deutschrapperin hat Denia in Berlin als Coach übernommen, nachdem die Kandidatin aus dem Bauch heraus entschieden hatte, genau mit ihr den Titel anzupeilen. Was Denia antreibt, ist klar: Musik begleitet sie seit der Kindheit, die Bühne ist ihr Zuhause – jetzt aber ohne Rolle, ohne Verkleidung, nur sie selbst am Mikrofon und Spotlight.

Die gelernte Coiffeuse studiert Musicaldarstellung mit Schwerpunkt Gesang, spielt seit dem sechsten Lebensjahr Theater, tanzt und singt – inspiriert von einer musikalischen Familie. "Es hilft mir, herauszufinden, wer ich wirklich bin", sagte Denia zu 20 Minuten. Bei den Blinds und in den Battles hat sie sich bereits behauptet, nun will sie das Halbfinal-Ticket. Warum ausgerechnet Shirin? "Ich habe auf mein Bauchgefühl gehört, das zu mir gesagt hat: Sie kann mir das geben, was ich brauche", erklärte sie dem Portal. Die 23-Jährige hatte vor der Show sogar ein Konzert der "Gib Ihm"-Interpretin besucht und früher deren YouTube-Videos geschaut. Backstage erlebt sie die Coachin jetzt hautnah – mit Einzelcoachings und vielen Gesprächen: "Sie ist wirklich so, wie sie sich im Fernsehen gibt. Sie ist direkt, taff und weiß, was sie will", so Denia zu 20 Minuten. Ihr Fazit fällt unmissverständlich aus: Shirin sei "en geile Siech".

Abseits der Bühne zeigt sich, was die Verbindung zwischen Coach und Talent ausmacht: Shirin steht für klare Worte und hohe Ansprüche – eine Haltung, die in Probenphasen schon mal die Spannung erhöht, aber auch Orientierung bieten kann. Denia setzt in stressigen Drehphasen auf Geduld und nutzt Wartezeiten kreativ; sie weiß, dass von langen Interviews am Ende nur Sekunden im TV landen. "Solange du nicht an dich selbst glaubst, wird auch niemand sonst an dich glauben", sagte sie zu 20 Minuten.

Joyn Shirin David bei "The Voice of Germany", 2025

Instagram / deniaweber Denia Weber, Kandidatin bei "The Voice of Germany" 2025

Instagram / shirindavid Shirin David, Rapperin und Unternehmerin