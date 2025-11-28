Prinz Harrys Ex Chelsy Davy teilt Fotos ihrer Traumhochzeit

Chelsy Davy (40) lüftet ihr großes Geheimnis: Die frühere Freundin von Prinz Harry (41) heiratete auf Mauritius – heimlich, barfuß im Sand und mit Blick auf das Meer. Auf Instagram zeigte die Unternehmerin jetzt erstmals sonnendurchflutete Bilder von der Zeremonie und schrieb dazu: "Habe etwas an meinem Lieblingsort gemacht." Zu sehen ist Chelsy in einem weißen Leinenkleid im Boho-Stil mit Palmenblatt-Print, an ihrer Seite ihr Ehemann Sam Cutmore-Scott. Statt prunkvoller Gala setzte das Paar auf Strandromantik. Die Hochzeit fand am Paradis Beach statt, wie Chelsy später verriet. Der Zeitpunkt der Aufnahmen blieb bewusst privat, die Kulisse spricht jedoch für einen Tag, der ihrem Herzen schon lange gehört.

Gegenüber dem Evening Standard erklärte die in Simbabwe geborene Schmuckdesignerin, warum die Insel für sie mehr ist als ein Reiseziel. "Ich komme seit meinem vierten Lebensjahr hierher", verriet sie. Die Insel veränderte ihr Leben noch weiter: Während der Pandemie saß die Familie bei einem Besuch ihrer Eltern auf Mauritius fest – und lernte den Alltag jenseits des Urlaubs kennen. Nun zieht Chelsy mit Sam und den beiden Kindern, Sohn Leo und Tochter Chloe, halb dauerhaft dorthin. Eigentum direkt am Wasser bleibt Ausländerinnen verwehrt, wie sie betonte, aber der Mietmarkt sei hervorragend: "Ich liebe den Strand, an dem wir leben, und wäre in jedem Haus entlang dieser Küste glücklich."

Privat fühlt sich die Unternehmerin der Insel auch aus familiären Gründen verbunden, denn ihre Cousins sind Mauritier. Chelsy schwärmte von einem Ort, an dem das Leben bunt, freundlich und unkompliziert wirkt. "Die Leute lächeln. Die ganze Zeit", zitierte sie das Magazin. Besonders wichtig sei ihr das Gemeinschaftsgefühl: Nachbarn kommen zum Sundowner vorbei, während die Großen den Kleinen am Strand das Krabbenfangen beibringen. Chelsy war von 2004 bis 2011 mit Prinz Harry in einer Beziehung. Mittlerweile hat sie jedoch mit Sam ihr großes Glück gefunden.

Instagram / chelsydavy Chelsy Davy, Unternehmerin

Instagram / chelsydavy Chelsy Davy mit ihrem Mann Sam Cutmore-Scott und ihren beiden Kindern

Getty Images Prinz Harry und Chelsy Davy im Jahr 2009