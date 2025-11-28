Dana Diekmeier glücklich: Delanis Krebstherapie schlägt an

Eine erfreuliche Nachricht für die Familie von Dennis Diekmeier (36): Töchterchen Delani, die seit Monaten gegen eine schwerwiegende Krebserkrankung kämpft, hat endlich einen Lichtblick erleben dürfen. Dana Diekmeier verkündete auf Instagram glücklich: "Heute ist der beste Tag in diesem Jahr." Eine neue Therapie, die sogenannte IMAZA-Therapie, gibt neue Hoffnung. "Der Therapieversuch, wegen dem wir in Würzburg waren, hat bei Delani angeschlagen", berichtet die Frau des Sportlers überglücklich. Mitte Dezember wird die 14-Jährige stationär in Würzburg behandelt, um die Wirkung der vielversprechenden Methode weiterzuverfolgen. Für die Familie markiert diese Entwicklung den ersten Hoffnungsschimmer seit der niederschmetternden Diagnose zu Beginn des Jahres.

Bei dieser neuartigen Therapie wird ein radioaktives Mittel eingesetzt, das gezielt von Tumorzellen aufgenommen wird. Dana beschrieb den bewegenden Moment, als die erste Anwendung tatsächlich Wirkung zeigte: "Sie musste im wahrsten Sinne des Wortes leuchten. Und genau das tat sie." Zuvor hatten weder Chemotherapien noch Immuntherapien Erfolge gebracht, was die Familie in tiefe Verzweiflung stürzte. Dennoch betont Dana: "Die Chancen standen mal wieder nicht gut, aber Delani ist und bleibt ein Wunder und endlich gab es mal gute Nachrichten."

In den vergangenen Wochen sprach die Mutter offen über die schweren Operationen, die ihre Tochter über sich ergehen lassen musste. Insgesamt wurden Delani bei einem Eingriff 50 Metastasen aus der linken Lunge entfernt. "Jetzt warten wir zwei Wochen und schauen mit einem CT, ob etwas nachgewachsen ist", erklärte Dana gegenüber Bild. Trotz der ernüchternden Krankheitsprognose von nur fünf Prozent Überlebenschance bei der Erstdiagnose bleibt die Familie hoffnungsvoll.

