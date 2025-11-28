Neue Enthüllungen rund um Jeffrey Epsteins (†66) berüchtigten Privatjet, auch bekannt als "Lolita Express", werfen einen dunklen Schatten auf zahlreiche prominente Persönlichkeiten. Bis spätestens zum 19. Dezember sind die US-Behörden laut Daily Mail verpflichtet, alle nicht als geheim eingestuften Akten zum verstorbenen Unternehmer und verurteilten Sexualstraftäter sowie zu dessen Komplizin Ghislaine Maxwell (63) offenzulegen. Dazu gehören Flugprotokolle und Reisepass-Informationen zu Epsteins luxuriösem Flugzeug. Der Jet wurde nicht nur für den Transport prominenter Gäste wie Bill Clinton (79) und Andrew Mountbatten Windsor (65) genutzt, sondern war auch ein zentraler Ort für Verbrechen. Zur Veröffentlichung drängen Gesetzesentscheidungen, die von Donald Trump (79) am 19. November unterzeichnet wurden.

Epsteins Boeing 727-100, die zuletzt im Jahr 2016 geflogen ist, wurde inzwischen stillgelegt. Vor wenigen Jahren entstandene Fotos zeigen das verwahrloste Innere des einst prunkvollen Jets mit samtroten Sofas, holzvertäfelten Wänden und polsterbedeckten Möbeln. Berichte nennen mehrfach Bill Clinton, der Aufzeichnungen zufolge bis zu 26 Mal an Bord war. Der ehemalige Präsident wird zudem auf einem Foto von 2002 mit einer Schulter-Massage von Chauntae Davies gezeigt. Sie ist eine von Epsteins späteren Anklägerinnen. Auch Andrew Mountbatten Windsor und Donald Trump sollen Flugprotokollen nach die "Lolita Express" genutzt haben. Maxwell, derzeit in Texas inhaftiert, ist ebenfalls mehrfach fotografisch auf dem Jet dokumentiert.

Die bevorstehende Aktenfreigabe könnte weitere prominente Namen offenlegen, wobei die mediale Spannung auf Enthüllungen von politischen oder gesellschaftlichen Größen gerichtet ist. Die jüngsten Entwicklungen werfen auch ein Licht auf wiederholte Behauptungen, die Glaubwürdigkeit der offengelegten Daten könnte durch politische Interessen beeinflusst worden sein. Zugleich erinnern sie an die Schlüsselfiguren dieser tragischen Geschichte, darunter die inzwischen verstorbene Virginia Giuffre (†41), die 2022 einen Vergleich mit Andrew Mountbatten Windsor erzielt hatte. Sie klagte an, von Epstein und seinem Umfeld missbraucht und "weitergereicht" worden zu sein, womit sie das weltweite Interesse an Epsteins Verbrechen und Netzwerken mit auslöste.

Imago Ghislaine Maxwell und Jeffrey Epstein in New York

IMAGO / Avalon.red Bill Clinton im Gespräch mit Jeffrey Epstein und Ghislaine Maxwell, 1993

ZUMA Press Wire / Zuma Press Jeffrey Epstein und Ghislaine Maxwell