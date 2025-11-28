Drei Kids & drei Hunde: Jenna Dewan liebt ihre große Familie

Jenna Dewan (44) schwebt im Familienglück. Die Schauspielerin ist Mutter von drei Kindern: Ihre älteste Tochter Everly ging aus ihrer Beziehung mit Ex-Partner Channing Tatum (45) hervor. Zwei weitere Kids, ein Sohn und eine zweite Tochter, hat sie mit ihrem Verlobten Steve Kazee (50). Neben ihren drei Kindern hat die Rookie-Berühmtheit aber auch noch drei Hunde, um die sie sich Tag und Nacht kümmert. Während diese Zusammenstellung für die einen eine Herausforderung darstellt, betont Jenna, dass sie kaum glücklicher sein könnte.

In einem neuen Instagram-Beitrag lässt Jenna ihre Fans an ihrem großen Glück teilhaben. Sie teilt eine Reihe von Schnappschüssen aus dem Alltag, auf denen sie, die Kids und die Vierbeiner – mal gemeinsam, mal alleine – unter anderem beim Spielen oder Kuscheln festgehalten sind. Und wie es scheint, genießen auch die Kleinsten der Familie die Anwesenheit der Hunde in vollen Zügen: Auf einer Aufnahme kuschelt sich Rhiannon liebevoll an seinen felligen Freund. "3 Hunde + 3 Kinder und ich könnte nicht glücklicher darüber sein", schwärmt die Tänzerin in der Beitragsunterschrift.

Unter ähnlichen Voraussetzungen lebt auch die deutsche Influencerin Laura Maria Rypa (29). Sie hat zwei Kinder und fünf Hunde. Die Ex-Partnerin von Pietro Lombardi (33) wurde jedoch kürzlich für ihre Entscheidung kritisiert. So erreichten die Social-Media-Bekanntheit unter anderem die Vorwürfe, dass sie dem Wohl aller unter den Umständen nicht gerecht werden könne. Laura konfrontierte ihre Hater aber mit einer klaren Ansage. "Ich kriege es hin. Meine Hunde sind glücklich, meine Kinder sind glücklich – und das ist das Einzige, was zählt", stellte sie klar. Abschließend bat sie darum, dass diejenigen, die es besser wüssten, ihrem Instagram-Kanal entfolgen sollen: "Euch brauche ich hier nicht."

Anzeige Anzeige

Instagram / jennadewan Jenna Dewan mit Baby und Hund

Anzeige Anzeige

Instagram / jennadewan Schauspielerin Jenna Dewan mit zwei von drei Hunden

Anzeige Anzeige

Instagram / jennadewan Hunde von Jenna Dewan

Instagram / jennadewan Jenna Dewans Kind und Hund