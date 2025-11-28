Nach Trennungsgerüchten: Fabio Knez strahlt auf Dubai-Fotos

Fabio Knez sorgt aktuell mit neuen Fotos aus Dubai für Aufsehen – und das mitten in einer Phase, in der Trennungsgerüchte um ihn und seine Partnerin Darya Strelnikova (32) die Runde machen. Auf Instagram präsentiert sich der Reality-TV-Star strahlend auf Selfies und schreibt dazu: "Zwischen Dubai und Abu Dhabi". Außerdem teilte er beeindruckende Aufnahmen der malerischen Skyline beider Städte. Doch ein Detail fehlt bei diesen Schnappschüssen: Seine Verlobte Darya ist darauf nicht zu sehen, was die Gerüchteküche weiter anheizt.

Bereits zuvor hatten Fans spekuliert, dass es um die Beziehung der beiden nicht gut bestellt sein könnte. Der Anlass war ein kryptischer Post von Fabio, in dem er mit den Worten "Wenn du dich veränderst, verändert sich alles um dich." für Aufmerksamkeit sorgte. Unter den Bildern in den sozialen Medien kommentierten Fans besorgt: "Bitte lass es nicht wahr sein. Das wäre wirklich, wirklich sehr traurig." Ob sie tatsächlich getrennt sind, bleibt nach wie vor unklar, da keiner von ihnen bislang eine Stellungnahme dazu abgegeben hat.

Bereits vor zwei Tagen sorgte die neueste Folge ihres Podcasts "Zwischen Likes & Liebe" für Unruhe. Fabio meldete sich darin allein zu Wort und verkündete: "Heute müssen wir leider eine wichtige Nachricht mit dir teilen. Aus privaten Gründen werden wir den Podcast bis auf Weiteres pausieren." Auch der gemeinsame YouTube-Kanal der beiden wird vorerst nicht weitergeführt. Darya selbst äußerte sich dazu nicht direkt und sprach in einer Instagram-Story lediglich ganz allgemein von einer schwierigen Phase und mentaler Belastung, ohne den einstigen Dschungelcamper überhaupt zu erwähnen.

Anzeige Anzeige

Instagram / fabioknez Fabio Knez, November 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / darya Darya Strelnikova und Fabio Knez, Juli 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / darya Darya Strelnikova, November 2025