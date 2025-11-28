Jeden Tag geweint: Tanzverbot offenbart schwere Depression

Tanzverbot (28) hatte kein einfaches Jahr 2025. Der YouTuber offenbart sich nun in einem Beitrag auf X und erklärt: "Ich war jetzt ein Dreivierteljahr so extrem depressiv, mit wochenlang nicht rausgehen und fast jeden Tag heulen, das ist krank. Ich wünsche solche dunklen Gefühle und Gedanken wirklich niemandem." In den letzten Wochen sei es ihm jedoch gelungen, aus diesem Loch herauszukommen. Inzwischen gehe es ihm "wieder richtig gut". Der Streamer erklärt zuversichtlich: "Es wird langsam."

Die ehrlichen Worte des Berliners sorgen im Netz für unterschiedliche Reaktionen. Einige User werfen Tanzverbot vor, seine Probleme durch das Ausschlachten seines Privatlebens auf Social Media selbst herbeigeführt zu haben. Andere Fans fühlen mit dem Influencer. Der Fitness-Unternehmer Flying Uwe (38) verfolgt einen konstruktiven Ansatz und kommentiert: "Mein Angebot steht – komm mal für zwei Wochen nach Hamburg, jeden Tag Training mit mir und geile Ernährung."

Der 28-Jährige, der durch seine direkte Art und manchmal provokanten Aussagen bekannt ist, zog sich in der Vergangenheit bereits mehrfach aus der Öffentlichkeit zurück. Anfang dieses Jahres berichtete er, dass sein Rückzug mit der gescheiterten Beziehung mit Partnerin Lola zu tun hatte. "Ich war ja zweieinhalb Jahre mit ihr zusammen [...]. Alle zwei Wochen haben wir uns wieder getrennt, wie gesagt – toxische Beziehung", schilderte er in einem TikTok-Live.

Bist du selbst depressiv oder hast du Suizid-Gedanken? Dann kontaktiere bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhältst du anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Instagram / tanzverbotrl Kilian Heinrich alias Tanzverbot

Instagram / tanzverbotrl Tanzverbot, Social-Media-Star

Instagram / tanzverbotrl Tanzverbot, deutscher YouTuber