Arnold Schwarzenegger und Ralf Möller verteilen Truthähne

Arnold Schwarzenegger hat auch dieses Jahr seine langjährige Tradition fortgesetzt und Truthähne an bedürftige Familien in Los Angeles verteilt. Gemeinsam mit seinem guten Freund Ralf Möller (66) war der 78-jährige Schauspieler beim "Miracle on 1st Street"-Event im Hollenbeck Youth Center in Boyle Heights zugegen. Bereits in den frühen Morgenstunden versammelten sich Hunderte Menschen, um sich für die kommenden Feiertage mit Truthähnen und weiteren Lebensmitteln auszustatten. "Darum geht es – ums Teilen", erklärte Arnold vor Ort.

Die jährliche Veranstaltung hat für Arnold eine besondere Bedeutung. Seit nunmehr über 30 Jahren engagiert sich der frühere Terminator-Star bei der Verteilung von Truthähnen an die Gemeinschaft, die ihn einst willkommen hieß. Arnold betonte, wie wichtig ihm der Gedanke des Gebens sei, besonders in dem Land, das ihm so viele Möglichkeiten geboten hat. "Es geht darum, dass sich jeder als Teil Amerikas fühlt, als Teil von Los Angeles und dieser Gemeinschaft", zitiert ihn das Regionalportal Boyle Heights Beat News. Laut einem Helfer sollen Tausend Truthähne verteilt worden sein. Schauspieler Tom Arnold (66) schaute ebenfalls vorbei, brachte seine Kinder mit und staunte über die langen Reihen: "Es sieht aus wie bei einem Taylor-Swift-Konzert", sagte er zu Boyle Heights Beat News.

Die tiefe Freundschaft zwischen Arnold und Ralf reicht Jahre zurück. Beide verbindet nicht nur ihre Vergangenheit im Bodybuilding und in Hollywood, sondern auch ihre Begeisterung für einen aktiven Lebensstil. Ob auf gemeinsamen Fahrradtouren oder bei öffentlichen Veranstaltungen, die beiden Schauspieler betonen immer wieder den Wert ihrer persönlichen Verbindung.

Anzeige Anzeige

Imago Ralf Moeller und Arnold Schwarzenegger beim Miracle on 1st Street Turkey Giveaway und der Tree Lighting Ceremony in Los Angeles, November 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / ralf.moeller Arnold Schwarzenegger und Ralf Möller im Juni 2023

Anzeige Anzeige

ActionPress Arnold Schwarzenegger und Ralf Moeller in Santa Monica im Juni 2020