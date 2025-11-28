In Lack und Leder: Darum wühlt Barbara Schöneberger Fans auf

Barbara Schöneberger (51) bringt die Gefühle ihrer Fans in Wallung: Die beliebte Moderatorin präsentiert sich auf außergewöhnlich sinnliche Weise in einem Outfit, das lasziv und selbstbewusst zugleich ist. Auf Instagram posiert sie in einem engen Lack-Bleistiftrock, einer gepunkteten Bluse, hohen schwarzen Pumps und mit einer Peitsche in der Hand vor einer auffälligen rot-pinken Tapete. Ein weiteres Bild zeigt die Blondine, die kein Blatt vor den Mund nimmt, mit einer transparenten Spitzenbluse und passendem BH, die Peitsche bleibt dabei ihr stilprägender Begleiter. Unter dem Beitrag, der mit den Worten "Zu süß für brav, zu frech für Regeln" betitelt ist, überschlagen sich ihre Fans vor Bewunderung und Lob.

Die Instagram-Community zeigt sich begeistert von dem Look der geübten Entertainerin. Herz- und Flammen-Emojis häufen sich in den Kommentaren, während zahlreiche Nutzer sie als "Ikone" und "wunderschöne Lady" feiern. Auch prominente Bewunderer wie Rebecca Immanuel ließen es sich nicht nehmen, einen Kommentar zu hinterlassen. Barbara, die für ihre eleganten und kreativen Outfits bekannt ist, hatte bereits in der Vergangenheit immer wieder für Wow-Momente gesorgt – sei es durch glamouröse Abendroben oder freizügige Strandlooks. Doch mit diesem frechen Auftritt beweist die Verstehen Sie Spaß?-Moderatorin einmal mehr, dass sie sich nicht auf ein Stil-Schema festlegen lässt.

Barbara Schöneberger, die ihren Durchbruch 2001 mit der Talkshow "Blondes Gift" feierte, zeigt: Sexy sein geht auch mit 50 plus. Abseits der Blitzlichter und Social-Media-Auftritte genießt die zweifache Mutter, die seit 2015 mit dem Unternehmer Maximilian von Schierstädt verheiratet ist, gern die schönen Seiten des Lebens, sei es bei sommerlichen Ausflügen oder entspannten Momenten in der Natur. In diesem Sommer faszinierte Barbara ihre Follower mit einem Bild vom Wörthersee, wo sie entspannt im Badeanzug posierte. Der authentische Einblick in ihre Freizeit zeigt, dass privat wie beruflich Charisma und Lebensfreude ihre ständigen Begleiter sind – Eigenschaften, die ihre Fans über alles an ihr lieben.

Getty Images Barbara Schöneberger, Moderatorin

Getty Images Barbara, Schöneberger bei "Verstehen Sie Spaß?"

Instagram / barbara.schoeneberger/ Barbara Schöneberger im Juli 2025