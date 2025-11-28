Gericht erlaubt Adrian Peterson Feiertagsreise trotz Skandal

Adrian Peterson (40) darf nun zu den Feiertagen tatsächlich verreisen. Ein Richter hat dem früheren NFL-Star offiziell erlaubt, nach Oklahoma zu seiner Familie zu fahren – pünktlich zu Thanksgiving. Laut TMZ gilt die Genehmigung vom 23. November bis zum 1. Dezember. Selbst ein kurzer beruflicher Abstecher nach Las Vegas wurde vor Kurzem bereits abgesegnet. Für den 40-Jährigen, der einst bei den Minnesota Vikings zum Football-Idol wurde, bedeutet das zumindest ein paar Tage Normalität im Kreis seiner Liebsten. Die Erlaubnis gilt jedoch nur unter strikten Bedingungen.

Adrian muss sich vollständig von illegalen Substanzen fernhalten, jederzeit für spontane Tests bereitstehen, alle Waffen abgeben und sich an sämtliche Gesetze halten. Ohne zusätzliche Genehmigung darf er Texas nicht verlassen. Nach seiner Rückkehr muss er sich spätestens 24 Stunden später bei seinem zuständigen Pretrial Officer melden. Laut Gerichtsunterlagen, die TMZ vorliegen, wurde die Entscheidung am 14. November getroffen. Der Hintergrund: eine Festnahme am 26. Oktober, bei der Adrian schlafend in einem laufenden SUV entdeckt wurde und anschließend bei einem Alkoholtest durchfiel. Neben dem DWI-Vorwurf steht auch der Verdacht auf unerlaubtes Tragen einer Waffe im Raum. Der nächste Gerichtstermin ist für Januar angesetzt.

Schon zuvor gab es bereits Probleme: Ein halbes Jahr vor der Festnahme in Texas war Adrian in Minnesota wegen ähnlicher Vorwürfe gestoppt worden. Ein State Trooper hielt ihn an, weil er offenbar zu schnell unterwegs war. Laut TMZ zeigte auch dieser Atemtest einen zu hohen Alkoholwert, und das kurz nach einem Event rund um den Vikings-Draft 2025. Trotz der laufenden Verfahren scheint der einst gefeierte Runningback nun entschlossen, sich die kommenden Feiertage für etwas Ruhe und Zeit mit seiner Familie zu bewahren.

Getty Images Adrian Peterson vor dem NFC-Wildcard-Spiel der Minnesota Vikings gegen die New York Giants 2023

Getty Images Adrian Peterson von den Detroit Lions gegen die Arizona Cardinals 2020

Getty Images Adrian Peterson bei der Sports Illustrated Super Bowl Party in Los Angeles 2022