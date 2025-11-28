Unerwartete Überraschung für Markus bei "Die Bergretter"

Die aktuelle Staffel von "Die Bergretter" hält für die Fans einige Überraschungen bereit. Allen voran Mia, gespielt von Lisa Junick, erlebt ein wahres Gefühlschaos. In der vierten Folge knistert es zwischen ihr und Leon, dem Sohn von Michael, dargestellt von Robert Lohr. Nach einem gemeinsamen Spaziergang kommt es zum ersten Kuss zwischen den beiden Jugendlichen – sehr zur Überraschung von Markus, verkörpert von Sebastian Ströbel (48), und Michael. Die beiden Väter erfahren von den Funken zwischen ihren Kindern, als diese sich während eines Campingausflugs zur Begrüßung küssen.

Markus und Michael, die eigentlich den Ausflug nutzen wollten, um das Verhältnis zu ihren Schützlingen zu verbessern, reagieren zunächst schockiert. Vor allem Markus begegnet der neuen Situation mit gemischten Gefühlen, besonders als er erfährt, dass Mia und Leon die Nacht gemeinsam im Zelt verbracht haben. Ein ernstes Gespräch zwischen Markus und Mia bringt schließlich nicht nur Klärung, sondern einen bewegenden Moment: Zum ersten Mal seit Langem nennt Mia ihn wieder Papa. Diese liebevolle Geste zeigt, wie sehr sich ihr Verhältnis durch die jüngsten Geschehnisse wieder verbessert hat.

Während sich zwischen Mia und Leon langsam eine neue Liebe entwickelt, bleibt auch Markus nicht von neuen romantischen Möglichkeiten verschont. Nach seiner Trennung von Alex scheint es erneut mit Nina, gespielt von Josephin Busch, zu knistern. Ob Markus und Michael künftig häufiger gemeinsame Wege gehen, steht jedoch noch in den Sternen. Wer die spannenden Entwicklungen weiterverfolgen möchte, kann sich jeden Donnerstag um 20:15 Uhr im Zweiten Deutschen Fernsehen auf neue Folgen freuen. Alternativ sind bereits alle Episoden der neuen Staffel in der ZDFmediathek verfügbar.

Sebastian Ströbel, Schauspieler

"Die Bergretter": Markus Kofler (Sebastian Ströbel) im Einsatz

Josephin Busch, Mai 2024

