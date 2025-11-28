König Charles sah jahrelang über Camillas Rauchen hinweg

Ein neues Detail aus der bewegten Liebesgeschichte von König Charles III. (77) und Königin Camilla (78) sorgt für Gesprächsstoff: Der strikte Nichtraucher Charles ertrug über Jahre die Zigaretten seiner Partnerin – ein Zeichen seiner Zuneigung, das Wegbegleiter als außergewöhnlich bezeichneten. Dokumentiert wurde diese Phase von Gyles Brandreth (77), der in seinem 2005 erschienenen Buch "Charles & Camilla: Portrait of a Love Affair" den "dritten Akt" ihrer Beziehung in der Mitte der 1980er Jahre beschreibt. Schauplätze waren unter anderem Highgrove, Balmoral und die Häuser von Freunden. Hausangestellte wie Wendy Berry lieferten laut der Daily Mail Schilderungen aus nächster Nähe, die zeigen, wie Charles trotz seiner Abneigung gegen Rauch den Alltag an Camillas Gewohnheiten ausrichtete.

Gyles Brandreth zeichnet nach, wie Charles nach dem Zerfall der Ehe mit Diana die frühere Nähe zu Camilla suchte. Aus purer Verzweiflung habe er die Freundschaft "wieder aufflammen" lassen, weil er sonst "völlig den Verstand verlieren" könnte, heißt es in dem Buch. Der Rest ist Geschichte. Wendy Berry erinnert sich an eine "Sammlung von Aschenbechern" auf der Terrasse von Highgrove – platziert für Camilla. "Charles' Abscheu gegen das Rauchen war ausgesetzt, während Camilla paffte", so die Hausangestellte. Charles sei "sichtlich erleichtert" gewesen, wenn Camilla erschien, und habe sie zur Begrüßung fest auf die Lippen geküsst. 2001 legte Camilla die Zigaretten schließlich nieder – ausgelöst durch hartnäckige Rhinitis-Beschwerden in der Pollensaison. "Es war nicht so sehr ich, die mit dem Rauchen aufhörte; eher hat das Rauchen mit mir aufgehört", soll die heutige Königin laut der Daily Mail gesagt haben.

Bei einem Empfang im Buckingham Palast unterhielt sich Camilla im vergangenen Jahr mit der Schauspielerin Emily Mortimer über deren Mutter Penelope. Als Emily sagte, die Mutter rauche "immer noch so viel", erwiderte Camilla laut Daily Mail trocken: "Oh, sie ist immer noch an den Glimmstängeln?" Auf die Frage, ob sie selbst aufgehört habe, sagte Camilla: "Ja, ich habe vor 20 Jahren aufgehört." Der Weg von Charles und Camilla führte derweil vom ersten Kennenlernen am Poloplatz 1970 über Jahre der Distanz zu einem Neustart mit gemeinsamem Zuhause in Clarence House ab 2003 und der Hochzeit 2005. Was bleibt, sind viele kleine, private Momente – und die Erinnerung daran, dass bei Charles oft leise Gesten mehr sagten als große Worte.

Getty Images König Charles und Königin Camilla, April 2025

Getty Images Königin Camilla beim "Field of Remembrance" in der Westminster Abbey in London, November 2025

Getty Images König Charles und Königin Camilla, Mai 2025