Nanu: Micaela Schäfer verblüfft mit Swingerclub-Geständnis

Micaela Schäfer (42) zeigt sich wieder einmal offen und unkonventionell: Im BestFans-Intimtalk sprach das Model jetzt mit Camgirl Bettina "Betty" Milan über das Thema Swingerclubs und zeigte dabei großes Interesse. "Finde ich total cool", gab die 42-Jährige freimütig zu und ließ keinen Zweifel daran, wie spannend sie die Atmosphäre und Möglichkeiten solcher Veranstaltungen findet. Anonymität sei dabei kein Tabuthema, viele Besucher bevorzugten es, Masken zu tragen, berichtete Betty. Das weckte augenscheinlich die Fantasie ihrer Gesprächspartnerin: "Wer weiß, wen man da dann alles trifft", schmunzelte Micaela.

Betty erklärte ausführlich, dass Swingerclubs keinesfalls nur für Paare gedacht seien, sondern es ebenso Events für Singles oder gemischte Anlässe gebe. Besonders betonte sie die Vielfalt solcher Treffen: Von eleganter Abendgarderobe bis hin zu fantasievollen Looks sei alles erlaubt. Viele Besucher kämen nicht nur aus erotischen Gründen, sondern um zu tanzen, lockere Gespräche zu führen oder einfach zuzuschauen – stets mit dem entspannten Ansatz "Alles kann, nichts muss". Auch Micaela zeigte sich begeistert über diese Offenheit und pflichtete ihrer Gesprächspartnerin bei, dass vielleicht mehr Menschen die vermeintlichen Tabus hinterfragen sollten.

Dass die Entertainerin kein Problem damit hat, auch außergewöhnliche Themen offen zu besprechen, zeigte sie in der Vergangenheit schon häufiger: So diskutierte sie im Rahmen des "BestFans-Intimtalks" bereits über die skurrilen Wünsche ihrer Web-Kunden in ihrem Webcam-Business, die von fantasievoll bis hin zu bizarr reichen. Mit ihrem Humor und ihrer entspannten Art sorgt Micaela immer wieder für Aufmerksamkeit. Ihr offener Umgang mit sensiblen und teils heiklen Themen macht sie längst zu einer Persönlichkeit, die sich nicht scheut, über gesellschaftliche Konventionen hinwegzusehen.

Getty Images Micaela Schäfer, Juni 2024

Imago Model Micaela Schäfer im September 2025 in Berlin

Imago Model Micaela Schäfer im September 2025 bei der Premiere von "Love Island VIP"