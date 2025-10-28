NFL-Star Adrian Peterson mit Alkohol am Steuer festgenommen

Adrian Peterson (40) wurde nun am Sonntagmorgen in Texas festgenommen, nachdem er an einer Tankstelle schlafend am Steuer seines laufenden SUV entdeckt worden war. Ein Zeuge fotografierte die Szene und berichtete TMZ Sports, dass der Motor noch lief, während Adrian mit dem Telefon in der Hand auf dem Fahrersitz zusammengesackt war. Die Polizei holte ihn vor Ort aus dem Fahrzeug und leitete Ermittlungen wegen des Verdachts auf Trunkenheit am Steuer ein. Anschließend wurde der frühere Star der Minnesota Vikings im Bezirk Fort Bend in Gewahrsam genommen.

Wie TMZ Sports berichtet, bestätigten Einsatzkräfte dem Portal, sie hätten bei der Kontrolle Anzeichen von Alkoholeinfluss festgestellt. Zudem fiel Adrian bei mehreren Straßentests durch, die üblicherweise zur Prüfung der Fahrtüchtigkeit eingesetzt werden. In seinem Fahrzeug wurde nach Angaben der Behörden außerdem eine Waffe entdeckt. Daraufhin wurden daher zwei Vorwürfe erhoben: Fahren unter Alkoholeinfluss und unerlaubtes Tragen einer Waffe. Aus den Haftunterlagen geht jedoch hervor, dass Adrian am späten Montagnachmittag wieder entlassen wurde.

Adrian Peterson zählt zu den erfolgreichsten Running Backs in der Geschichte der National Football League. Während seiner beeindruckenden Karriere stellte er zahlreiche Rekorde auf und wurde 2012 als "Most Valuable Player" der Liga ausgezeichnet. Abseits des Spielfelds sorgte der Sportler jedoch immer wieder mit privaten Vorfällen für Schlagzeilen. Bereits im April dieses Jahres war Adrian in Minnesota kurz nach der Draft-Day-Party der Vikings wegen des Verdachts auf Trunkenheit am Steuer festgenommen worden. Zu dem aktuellen Vorfall hat sich Adrian laut TMZ bislang nicht öffentlich geäußert.

Anzeige Anzeige

Getty Images Adrian Peterson bei der Sports Illustrated Super Bowl Party in Los Angeles 2022

Anzeige Anzeige

Getty Images Adrian Peterson vor dem NFC-Wildcard-Spiel der Minnesota Vikings gegen die New York Giants 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Adrian Peterson, Footballspieler