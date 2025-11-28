Ariana Grande gestaltete das "Wicked"-Hochzeitskleid mit

Ariana Grande (32) hat entscheidend dazu beigetragen, Glindas Hochzeitskleid in der Verfilmung von Wicked: For Good zu gestalten. Der Kostümdesigner Paul Tazewell sprach in einem Interview mit Bustle darüber, wie er eng mit der Sängerin und Schauspielerin zusammenarbeitete, um das Kleid für diesen Schlüsselmoment zu entwerfen. Ariana äußerte den Wunsch, dass ihre Figur sich besonders verletzlich zeigen solle, was sich in einem schlichten, aber eleganten Design widerspiegelt. Das trägerlose A-Linien-Kleid mit asymmetrischem, tiefem Herz-Ausschnitt wird durch feine Kristalldetails am Dekolleté und eine lange Schleppe ergänzt. Glinda, die von Ariana verkörpert wird, trägt zudem eine goldene Halskette, eine mit Kristallen besetzte Krone und einen Schleier, während sie mit einem Strauß pinker Blumen zum Altar schreitet.

In "Wicked: For Good" gibt es eine bedeutende Abweichung von der Musicalvorlage: Glinda heiratet tatsächlich Fiyero, gespielt von Jonathan Bailey (37), während ihre Figur im Original nur mit ihm verlobt ist. Elphaba, dargestellt von Cynthia Erivo (38), erscheint im Trailer überraschend am Hochzeitstag, was Spekulationen darüber auslöste, ob sie die Zeremonie möglicherweise stört. Neben Glindas Hochzeitskleid sorgten auch andere Outfits für emotionale Momente am Set. Besonders bewegend war für Ariana das blaue und lavendelfarbene Blasenkleid, das eine Hommage an den legendären Stil der Glinda aus dem Broadway-Musical sowie dem Film von 1939 darstellt.

Ariana hat in der Vergangenheit ihre Hingabe zur Rolle der Glinda oft bewiesen. Ihre Aufmerksamkeit für Details erstreckte sich auch auf die Garderobe, die sie mit großem Engagement verkörperte. Erst kürzlich hatte sie ein besonderes Kleidungsstück, eine rosa-weiße Strickjacke aus Glindas Kostümsammlung, während der Dreharbeiten für eine ganze Woche getragen und dabei gezeigt, wie sehr sie mit der Figur verbunden ist. Die Verfilmung von "Wicked: For Good", die jetzt in den Kinos startet, verspricht eine einzigartige Interpretation des beliebten Musicals, die sowohl Fans als auch Neulinge der Geschichte in ihren Bann ziehen wird.

Getty Images Ariana Grande bei der Premiere von "Wicked: For Good" in den Universal Studios Singapore, 2025

Getty Images Ariana Grande bei der Europapremiere von "Wicked: For Good" in London, 2025

Getty Images Marc E. Platt, Cynthia Erivo, Ariana Grande und Jonathan Bailey bei der US-Premiere von "Wicked: For Good" in New York