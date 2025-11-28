Justin Theroux übernimmt Rolle in "Der Teufel trägt Prada 2"

Justin Theroux (54) hat einen ersten Einblick in seine Rolle in der mit Spannung erwarteten Fortsetzung von "Der Teufel trägt Prada" gegeben. Der Schauspieler wird in dem Film, dessen Kinostart für den 1. Mai 2026 vorgesehen ist, einen "progressiven, reichen und dummen" Charakter verkörpern. Im Gespräch mit Variety beschrieb er die Rolle als "einfach fantastisch" und betonte, wie sehr er es genossen habe, in die Welt der Mode zurückzukehren. Justin spielt an der Seite von Meryl Streep (76), deren Arbeit er schon lange bewundert: "Es war eine große Freude und Ehre, mit ihr zu spielen." Auch Emily Blunt (42), mit der er bereits in "Girl on the Train" zusammengearbeitet hat, wird wieder mit von der Partie sein.

Der Schauspieler konnte mit Stolz berichten, dass alle Beteiligten ein gemeinsames Ziel vor Augen hatten – was auf einen stilsicheren und unterhaltsamen Blockbuster hoffen lässt. Die Fortsetzung erscheint fast zwei Jahrzehnte nach dem Original, das 2006 schnell zum Kultfilm wurde. Fans des ersten Teils können sich also auf ein Wiedersehen mit einigen bekannten Gesichtern freuen, darunter auch Anne Hathaway (43) und Stanley Tucci (65), wie jüngst ein vorab veröffentlichter Teaser andeutete.

Privat hält sich der Ex-Partner von Jennifer Aniston (56) gern zurück, doch Kolleginnen und Kollegen beschreiben ihn als humorvollen Teamplayer, der am Set mit klarer Ruhe führt. Die Verbindung zu Emily gilt als freundschaftlich vertraut, seit ihrer gemeinsamen Thriller-Arbeit verstehen sich die beiden auch abseits der Kamera. Mit Meryl verbindet ihn vor allem großer Respekt: In dem Interview betont er, dass er ihre Filmklassiker schon früh verschlungen hat und sich am Set akribisch vorbereitet, um ihr auf Augenhöhe zu begegnen. Wenn die Kameras aus sind, sucht der Schauspieler Ausgleich beim Schreiben und mit seinem engen Freundeskreis – eine Routine, die ihn auch durch intensive Drehphasen trägt.

Imago Justin Theroux, Schauspieler

IMAGO / ABACAPRESS Meryl Streep und Stanley Tucci am Set von "Der Teufel trägt Prada 2"

Getty Images Justin Theroux, Schauspieler