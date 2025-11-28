Darum trug Cynthia Erivo bei "Wicked"-Promo-Tour kein Grün

Cynthia Erivo (38) sorgt auf der Wicked: For Good-Promo-Tour mit einem Stilbruch für Gesprächsstoff: Die Schauspielerin und Sängerin taucht seit Tourstart ohne jede Spur von Grün auf. Der Star, der in den zwei "Wicked"-Filmen Elphaba verkörpert, erklärt in der US-Show Today, warum die Farbe diesmal außen vor bleibt – und gibt gleichzeitig Entwarnung für alle Fans, die das smaragdgrüne Signature-Detail vermissen. "Ich habe sie nicht komplett in Rente geschickt", sagt Cynthia über die Farbe, die untrennbar mit ihrer Rolle verbunden ist. "Das ist nicht das letzte Mal, dass ihr Grün an mir seht." Der bewusste Verzicht gilt nur für diese Runde der Pressetermine, die aktuell in den USA über die Bühne geht.

Cynthia begründet den Stilwechsel mit einer erzählerischen Idee hinter ihren Outfits. Grün solle diesmal Elphabas Entwicklung widerspiegeln – durch Abwesenheit. Den ersten Teil der Filmpromo 2024 hatte sie noch als Method-Dressing inszeniert und damit den Charakter in ihren Looks zelebriert. Damals tauchte sie regelmäßig in satten Smaragd- und Waldtönen auf, von einem leuchtend grünen Vinylkleid von Louis Vuitton mit dramatischer Fransenstola bis zu einem korsettierten Kleid samt passendem Hut, das sie bei dem vielgeklickten Doppelinterview mit Ariana Grande (32) für Out.com trug. Sie betont immer wieder, wie wichtig ihr das Gefühl hinter Modeentscheidungen ist: "Es kann so avantgardistisch oder klassisch sein, wie es will. Solange wir wissen, welche Geschichte wir erzählen, und es sich gut anfühlt, diese Geschichte zu erzählen, bin ich dabei."

Abseits der aktuellen Farbfrage pflegt die Schauspielerin ein liebevolles Verhältnis zu ihren Bühnen-Relikten und Accessoires. Ein besonderes Stück aus der "Wicked"-Ära hat nach einer Odyssee seinen Weg zurück in Cynthias Leben gefunden: Ein Designerhut, den sie bei einer Londoner Premiere getragen hatte, galt lange als verloren. Später wurde er ihr von einer TikTok-Nutzerin zurückgebracht. Solche Momente zeigen, wie sehr Cynthia Erinnerungsstücke schätzt, die an Begegnungen mit Fans und Stationen ihrer Reise als Elphaba geknüpft sind.

Getty Images Cynthia Erivo bei der US-Premiere von "Wicked For Good" in New York, 2025

Getty Images Schauspielerinnen Cynthia Erivo und Ariana Grande

Imago Cynthia Erivo und Ariana Grande bei der "Wicked: For Good"-Premiere in London