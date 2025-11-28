Bereut Vanessa Nwattu "Temptation Island V.I.P."-Teilnahme?

Vanessa Nwattu (25) durchlebt bei Temptation Island V.I.P. eine fordernde Zeit. Ihr Verlobter Aleksandar Petrovic (34) benimmt sich in der Show daneben und spricht sehr abwertend über sie. Zudem wird spekuliert, dass die beiden nach den Dreharbeiten für die sechste Staffel ihre Verlobung aufgelöst haben. Auf Instagram stellt sich Vanessa nun der Frage, ob sie die Teilnahme an dem großen TV-Treuetest bereut. Darauf hat die Reality-TV-Bekanntheit eine eindeutige Antwort – kurz und knapp schreibt sie: "Ein klares Nein."

Ihr Verlobter Aleks sieht das ganz anders. Er gestand erst vorgestern auf Instagram, dass die Teilnahme für ihn mit sehr vielen unangenehmen Emotionen verbunden ist. "Ich bereue meine Teilnahme zum ersten Mal aus tiefstem Herzen. Ich wünschte, ich könnte die Zeit zurückdrehen, aber das ist leider nicht mehr möglich", klagte er. Die Motivation des Paares, nach dem Drama in Staffel drei ein zweites Mal teilzunehmen, sei eine besonders hohe Gage gewesen. Heute ist sich Aleks sicher: "Hätte ich vorher gewusst, dass ich genau solche Bilder abliefern werde, dann wäre ich für kein Geld der Welt reingegangen."

Die Gerüchte, dass Aleks und Vanessa nach "Temptation Island V.I.P." getrennte Wege gehen, stammen daher, dass die beiden angeblich Kandidaten in der nächsten Staffel Prominent getrennt sein sollen. Diese wurde vor wenigen Tagen in Südafrika abgedreht und wird wohl voraussichtlich im kommenden Jahr ausgestrahlt. Im Netz wird jedoch auch spekuliert, dass die Teilnahme an der Show für Ex-Paare für ein Liebescomeback gesorgt haben könnte.

Anzeige Anzeige

RTL Vanessa Nwattu bei "Temptation Island V.I.P."

Anzeige Anzeige

RTL Aleks Petrovic bei "Temptation Island V.I.P." 2025

Anzeige Anzeige

RTL Aleks und Vanessa, Kandidaten bei "Temptation Island V.I.P." Staffel 6