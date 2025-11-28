Jim Edmonds hat sieben Kinder aus drei anderen Beziehungen

Ex-Baseballprofi Jim Edmonds (55) ist stolzer Vater von sieben Kindern aus drei verschiedenen Beziehungen. Seine ältesten Töchter, Hayley und Lauren, stammen aus seiner Ehe mit Lee Ann Horton, die 2015 nach einem Kampf gegen Krebs verstarb. In seiner zweiten Ehe mit Allison Raski wurden Sohn Landon und Tochter Sutton geboren. Mit Meghan King, bekannt aus der Reality-Show "The Real Housewives of Orange County", erweiterte er seine Familie erneut: 2016 kam Tochter Aspen zur Welt, gefolgt von den Zwillingen Hayes und Hart im Jahr 2018. Die Ehe mit Meghan endete 2019, und die Scheidung wurde 2021 abgeschlossen.

Nach der Trennung hielten Jim und Meghan zunächst ein gemeinsames Sorgerecht für ihre drei Kinder aufrecht. Jedoch berichtete unter anderem Us Weekly zuletzt, dass Meghan das physische Sorgerecht in diesem Jahr vorübergehend verloren hat. Hintergrund war eine Untersuchung durch die Kinderschutzbehörde, nachdem während eines Vorfalls in der Grundschule von Hayes Fragen zur Kindesfürsorge aufgekommen waren. Der ehemalige Profi-Sportler übernahm in dieser Phase die alleinige Obhut, während Meghan nur unter Aufsicht Kontakt zu den Kindern erlaubt sei.

Privat scheint Jim im Familienleben einen starken Fokus auf seine Rolle als Vater gelegt zu haben. Neben seinen Verpflichtungen gegenüber den jüngeren Kindern hält er auch engen Kontakt zu seinen älteren Töchtern Hayley und Lauren, die ihre Mutter nach deren Tod an seiner Seite betrauerten. Auch mit Allison und ihren gemeinsamen Kindern pflegt er Berichten zufolge ein stabiles Verhältnis. Jim ist heute mit Kortnie O'Connor verheiratet, die ihn in seiner Rolle als Vater unterstützt.

Instagram / jimedmonds15 Jim Edmonds mit seinen sieben Kindern und seiner Ehefrau Kortnie O'Connor, Dezember 2022

Instagram / meghanking Meghan King und ihre Kids Hart, Aspen und Hayes

Instagram / jimedmonds15 Jim Edmonds und Kortnie O'Connor, Ehepaar

