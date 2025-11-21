Jim Edmonds' Ex Meghan King verliert das Sorgerecht für Kids

Meghan King (41) hat vorerst das Sorgerecht für ihre drei Kinder an ihren Ex-Mann Jim Edmonds (55) verloren – ausgelöst durch einen Anruf bei der Kinderschutzbehörde durch eine Mitarbeiterin der Grundschule der Kinder, wie unter anderem Page Six berichtet. Die frühere Real Housewives of Orange County-Bekanntheit soll eine Schulkrankenschwester gebeten haben, ihrem siebenjährigen Sohn Hayes Ritalin zu geben, obwohl er keine entsprechende Diagnose habe. Jim, der sich zu diesem Zeitpunkt mit seiner Frau Kortnie O'Connor in Tennessee aufgehalten haben soll, reiste daraufhin nach Missouri, um bei den Kindern zu sein. Aktuell hat Jim die alleinige physische Obhut, Meghan darf die Kinder zweimal pro Woche unter Aufsicht sehen. Eine Anhörung ist für den 9. Dezember angesetzt.

Die TV-Bekanntheit soll allerdings nicht nur die Krankenschwester gebeten, sondern ihrem Sohn selbst mehrfach Ritalin verabreicht haben, obwohl bei ihm keine ADHS-Diagnose vorliegt. Us Weekly hatte zuvor berichtet, dass der Anruf bei der Jugendschutzbehörde von einer Schulmitarbeiterin kam, nachdem Meghan die Schulkrankenschwester gebeten hatte, die Medikamente auszuhändigen. Berichten zufolge wurde zudem eine einstweilige Verfügung erlassen. Über diese sowie die vorläufige Sorgerechtsregelung soll bei der Anhörung im Dezember entschieden werden. In den vergangenen Monaten gab es bereits Spannungen zwischen Meghan und Jims Umfeld. Ein Polizeibericht schildert einen Vorfall am 1. Mai im gemeinsamen Missouri-Haus. Meghan bestreitet, das Haus betreten zu haben: Ihr Sprecher betonte, die Darstellung sei "falsch charakterisiert" worden.

Meghan und Jim verbindet eine bewegte gemeinsame Vergangenheit: Sie heirateten 2014, trennten sich 2019 und teilen sich bis heute die Erziehung ihrer drei Kinder Aspen, Hart und Hayes. Der frühere Baseballprofi ist inzwischen mit Kortnie verheiratet, während Meghan 2021 kurzzeitig Cuffe Biden Owens ehelichte – die Ehe endete nach nur zwei Monaten. Zwischen den Ex-Partnern kam es immer wieder zu öffentlich diskutierten Konflikten, unter anderem rund um Harts Gesundheitszustand. Unterstützung bekommt Meghan nun von ihrer ehemaligen TV-Kollegin Kelly Dodd (50), die auf TikTok schilderte, Meghan sei als "gefährliche Mutter" eingestuft worden. Sie betonte: "Sie liebt diese Babys, sie liebt diese Kinder, und ich weiß, dass sie eine gute Mutter ist."

IMAGO / UPI Photo Jim Edmonds und Meghan King, Dezember 2018

Instagram / meghanking Meghan King und ihre Kids Hart, Aspen und Hayes

