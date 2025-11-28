So blickt Chiara Dülberg heute auf ihre Bachelorzeit zurück

Im Jahr 2023 buhlte Chiara Dülberg bei Der Bachelor um das Herz von Rosenkavalier David Jackson. Damals landete sie auf dem dritten Platz – und startete danach mit ihrer Karriere als Social-Media-Star voll durch. Promiflash hat die Influencerin bei den diesjährigen TikTok-Awards getroffen – im Interview ließ sie ihre Zeit in der Dating-Show Revue passieren. "Das war witzig. Das hat Spaß gemacht. Das war schön. Und ich wollte ja auch zum Bachelor", erinnert sie sich und fügt hinzu: "Aber ich bin ultradankbar für TikTok, weil ich danach mich selbst zeigen konnte, ohne dass es andere Leute geschnitten haben, ohne dass es aus dem Kontext gerissen wurde."

Während ihres TV-Debüts wurde Chiara sowohl von Zuschauern als auch von ihren damaligen Mitkandidaten vorgeworfen, sie habe das Format lediglich als Sprungbrett genutzt. Dass sich ihre Bekanntheit dadurch enorm gesteigert hat, kann die Münchnerin wohl nicht bestreiten. Ob nun ernste Absichten oder Karriere-Boost: Ihre Reichweite von über 177.000 Followern auf TikTok und knapp 95.000 Followern auf Instagram hat sie sich hart erarbeitet – und ist sehr glücklich über ihren Erfolg. "Deshalb bin ich auch voll happy, hier heute auf den TikTok-Awards zu sein, weil es einfach so vielen Menschen die Möglichkeit gibt, zu zeigen, wer sie sind und ihren guten Impact zu zeigen. Und ja, ich finde, dass auf der Plattform auch viel mehr Support stattfindet als im Fernsehen", erklärte sie gegenüber Promiflash.

Chiara zeigt sich generell humorvoll, wenn es um ihre Zeit beim Bachelor geht. Bereits in der Vergangenheit sprach die Reality-Darstellerin darüber, dass sie sehr zufrieden mit David als Rosenkavalier war und amüsierte sich darüber, wie sie mit anderen Kandidaten möglicherweise nicht so gut klargekommen wäre. Neben der Kritik konnte die Teilnehmerin damals aber auch punkten: Fans feierten nicht nur ihre Persönlichkeit, sondern auch ihre Fähigkeit, schwierige Erfahrungen charmant zu verarbeiten und gleichzeitig Positives herauszufiltern. Die Mischung aus Reflexion, Humor und Dankbarkeit scheint ein Erfolgsrezept für die Influencerin geworden zu sein.

Instagram / xphiara Chiara Dülberg, Influencerin

Instagram / xphiara Chiara Dülberg im Juli 2025

RTL Chiara Dülberg und David Jackson bei "Der Bachelor"