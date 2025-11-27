Netflix-Krimis: Die besten Thriller im November 2025

Netflix drückt diesen November das Gaspedal für Crime- und Mystery-Fans durch: Gleich mehrere Serien sorgen auf der Plattform für Nervenkitzel, berichtet US Magazine. "The Beast in Me" hat es sogar in die Netflix-Top-Ten geschafft. Die Serie mit Claire Danes (46) und Matthew Rhys (51) entfesselt ein schaurig spannendes Duell zwischen einer zurückgezogenen Schriftstellerin und ihrem mysteriösen Nachbarn. Zur Top-Auswahl gehört auch "Absentia", eine Serie mit Stana Katic (47), die eine FBI-Agentin spielt, deren Leben nach sechs Jahren plötzlich auf den Kopf gestellt wird, als sie ohne Erinnerung in einer Hütte gefunden wird. Die Handlung geht tief unter die Haut und bringt einen faszinierenden Mix aus psychologischen Thriller-Elementen und verzwickter Ermittlungsarbeit mit.

Darüber hinaus hat Netflix mit Serien wie "Untamed" und "Black Rabbit" eine breite Palette an Verbrechen und Dramen im Angebot. In "Untamed" führt Eric Bana (57) durch die rauen Landschaften des Yosemite-Nationalparks, wo ein rätselhafter Todesfall mit verstörenden Details untersucht wird. Währenddessen erleben Jude Law (52) und Jason Bateman (56) in "Black Rabbit" den harten Alltag New Yorks, wo realistisches Gangsterleben und Familiendynamik aufeinanderprallen. Auch das True-Crime-Format fehlt nicht: Die zweite Staffel von Ryan Murphys (60) Erfolgsserie "Monsters" beleuchtet mit intensivem Drama den berüchtigten Menendez-Fall von 1989, spektakulär inszeniert mit Cooper Koch (29) und Nicholas Alexander Chavez (26) als Brüder.

Neben den packenden Neuzugängen bietet der November die passende Gelegenheit, beliebte Klassiker erneut zu erleben. So ist das deutsche Highlight "Dark" weiterhin ein Muss für jeden Mystery-Fan, das mit Zeitreisen und unheimlicher Atmosphäre fasziniert. Auch eine Empfehlung ist das FBI-Psychogramm "Mindhunter", das mit Jonathan Groff (40) und Holt McCallany den Grundstein für moderne Kriminalanalyse beleuchtet. Mit solch vielfältigen und brillant besetzten Serien bietet Netflix diesen Monat für jeden Krimiliebhaber genau das richtige Programm.

Anzeige Anzeige

Imago Claire Danes in der Netflix-Serie "The Beast in Me" (2025)

Anzeige Anzeige

Netflix Sam Neill als Paul Souter und Eric Bana als Kyle Turner in "Untamed"

Anzeige Anzeige

Getty Images Die "Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story"-Stars Cooper Koch and Nicholas Alexander Chavez