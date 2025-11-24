Nach Serkan-Trennung: Samira Yavuz ist offen für neue Liebe

Samira Yavuz (31) scheint nun bereit für einen neuen Lebensabschnitt zu sein. In einer Fragerunde auf Instagram stellte sich die Reality-TV-Darstellerin jetzt den neugierigen Fragen ihrer Fans. Ein Follower wollte wissen, ob Samira offen für die Liebe sei. Ihre Antwort: "Always and forever", zu Deutsch "immer und für immer". Damit macht sie deutlich, dass sie nach der Trennung von ihrem Ex-Mann Serkan (32) grundsätzlich offen dafür ist, das Thema Liebe wieder anzugehen. Konkrete Hinweise auf eine neue Beziehung gibt es derzeit jedoch nicht.

Auch über ihre Vorstellungen von einer zukünftigen Partnerschaft verriet Samira noch nichts. Die Mutter von zwei Kindern vermittelt jedoch den Eindruck, positiv in die Zukunft zu blicken. Während sie in den sozialen Medien regelmäßig Einblicke in ihren Alltag gibt, liegen ihr Fokus und ihre Energie aktuell vor allem auf ihren Kindern und ihren eigenen Projekten. Offiziell bleibt ihr Beziehungsstatus also unverändert und ein neues Kapitel ist noch nicht bestätigt. Für ihre Fans ist die kurze, klare Antwort dennoch ein deutliches Zeichen.

Privat steht bei Samira und Serkan weiterhin ihre gemeinsame Elternrolle im Vordergrund. Das Ex-Paar betonte zuletzt, dass sie Feste wie Weihnachten zukünftig getrennt feiern, ihre gemeinsamen Töchter aber in beiden Familien willkommen sind. "Das Wohl meiner Kids steht immer im Vordergrund", erklärte Serkan zudem in seinem Podcast "UnREAL". Ein Liebes-Comeback kommt also für beide nicht in Frage. Fans dürfen gespannt sein, ob Samira bald weitere Einblicke in ihr Liebesleben gewährt – und ob vielleicht schon ein neuer Mann ihr Herz erobert hat.

Instagram / samirayasminleila Samira Yavuz, Realitystar

Instagram / samirayasminleila Nova, Samira und Valea Yavuz im Familienurlaub, August 2025

Instagram / samirayasminleila Serkan und Samira Yavuz mit ihren Töchtern Nova und Valea, Juni 2025