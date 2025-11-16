Alles ist blau: Samira Yavuz hat sich ihren Zeh gebrochen

Bei diesem Anblick musste selbst Samira Yavuz (31) staunen: Ihr Zeh ist tiefblau angelaufen und gebrochen. Auf Instagram meldete sich die Reality-TV-Bekannte direkt aus den eigenen vier Wänden und zeigte ihren lädierten Fuß. Zu sehen ist, wie der kleine Zeh bereits verbunden ist. Die Zweifachmama zieht die Tapes rund um den Verband jedoch ab, um das frische Malheur zu begutachten. "Oh Gott, ich sehe schon, wie blau das ist!", behauptet sie schließlich und macht große Augen.

Wie es dazu kam, verrät die Influencerin zwar nicht im Detail, macht aber Andeutungen. In ihrer Wohnung kam es offenbar zu einem Zusammenstoß, denn sie kommentiert ihr Video mit den Worten: "Einfach einmal für mich, dass ich nicht mehr ohne Hausschuhe in der Wohnung rumlaufe oder mich zumindest nicht mehr mit der Wand oder Ähnlichem anlege." Ferner richtet sie sich an ihre Community und möchte wissen: "Weiß jemand erfahrungsgemäß, wie lange man Freude mit so 'nem Bruch hat?"

Samira startete ihre Karriere in der Reality-Bubble mit ihrer Teilnahme an Der Bachelor im Jahr 2018. In den vergangenen Jahren stellte sie Show und Co. jedoch hinten an, um für ihre beiden Töchter da zu sein. Während ihr Ex-Partner und Kindsvater Serkan Yavuz (32) an zahlreichen TV-Formaten teilnahm, sei sie meist zu Hause geblieben. In ihrem Podcast "Main Character Mode" gab sie zu: "Ich habe mich einfach nicht getraut zu gehen, weil ich halt so eine Gluckenmutter bin und immer zu ihm gesagt habe: 'Die brauchen wenigstens eine Bezugsperson, bei der sie wissen, die ist immer da.'"

Instagram / samirayasminleila Samira Yavuz, Realitystar

Instagram / samirayasminleila Samira Yavuz' blauer Zeh

Instagram / samirayasminleila Serkan und Samira Yavuz mit ihren Töchtern Nova und Valea, Juni 2025