Serkan ist fremdgegangen: Samira Yavuz stichelt gegen Eva

Die Beziehung von Serkan Yavuz (32) und Samira Yavuz (31) sorgte bereits Anfang des Jahres für Schlagzeilen, als das Paar überraschend seine Trennung bekannt gab. Kurz darauf wurde öffentlich, dass Serkan eine Affäre mit Evanthia Benetatou (33) hatte, was viele Fans der Reality-TV-Stars schockierte. Nun heizt Samira das Thema selbst an: Während einer Fragerunde auf Instagram sprach sie darüber, wie es ihr mit der anhaltenden Präsenz der Thematik in Formaten geht. Sie bezeichnete die Situation als "wild", da sie immer wieder damit konfrontiert werde. Besonders stichelte sie, als sie Evas Verhalten kommentierte: "Dass Kapitel 'E' sich ständig äußert, ob gefragt oder ungefragt, ist auch eine Sache für sich. Ich glaube, keiner hat mehr dazu zu sagen als sie."

Im weiteren Verlauf ihrer Antwort setzte Samira noch einen drauf. Mit einer Anspielung auf Evas ständige Statements bezeichnete sie sich selbst als "stille Beobachterin in ihrem Self-Talk-Konzert" und spielte auf die immer wieder aufgewärmten Diskussionen an: "Mittlerweile ist es wie die zwölfte Wiederholung einer Serie, ich zuck kurz und dann geht's wie gewohnt weiter." Nachdem das Drama um die Untreue von Serkan in der Öffentlichkeit breit diskutiert wurde, zeigt sich, dass die emotionale Herausforderung für alle Beteiligten wohl noch nicht überwunden ist.

Vor wenigen Wochen hatte die Eva öffentlich einen Schritt auf Serkan und Samira zugemacht. Im Gespräch mit RTL zeigte sie sich offen für ein direktes Gespräch vor laufenden Kameras. "Ja, klar. Könnte ich mir vorstellen", sagte die Mutter eines Sohnes auf die Frage, ob sie zu einem gemeinsamen Talk über den Seitensprung bereit wäre. Sie erklärte, dass ein Austausch "von Frau zu Frau" vieles verändern könnte und es ihr wichtig sei, Missverständnisse endlich aus dem Weg zu räumen. Dennoch stellte die Influencerin klar: "Nein, wir haben keinen Kontakt." Eine private Aussprache blieb also vorerst aus.

Collage: Instagram / samirayasminleila, Panama Pictures Collage: Samira Yavuz, Serkan Yavuz, Eva Benetatou

IMAGO / Future Image Samira Yavuz, TV-Bekanntheit

IMAGO / STAR-MEDIA Eva Benetatou, Reality-TV-Star