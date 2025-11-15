Wünscht sich Samira Yavuz in Zukunft weiteren Nachwuchs?

Reality-TV-Star Samira Yavuz (31) hat sich auf Instagram ausführlich zur Frage nach weiterem Nachwuchs geäußert. Mit ihrem Ex-Partner Serkan Yavuz (32) hat sie bereits zwei Töchter und genießt das Leben als Mutter. Ein Fan wollte jedoch wissen, ob sie sich noch weitere Kinder vorstellen könnte. Ihre Antwort darauf fiel ehrlich und nachdenklich aus: "Ich war immer gerne schwanger und liebe meine Mädels unendlich. Trotzdem bin ich jetzt heute komplett und erfüllt. Ich würde niemals nie sagen. Dafür muss ich dann aber angekommen sein."

Auch das Thema Liebe ließ die Follower von Samira nicht kalt. Ein weiterer Fan stellte ihr die Frage, ob ihr aktuelles Strahlen vielleicht etwas mit einer neuen Verliebtheit zu tun habe. Die Influencerin stellte jedoch schnell klar, dass es in ihrem Leben derzeit keinen neuen Partner gibt. "Nicht verliebt, aber offenbar glücklich genug, dass man's sieht", lautete ihre charmante Antwort, mit der sie zugleich betonte, wie wohl sie sich in ihrer aktuellen Lebenssituation fühlt.

Bereits vor zwei Tagen hatte Samira in ihrem Podcast "Main Character Mode – Realtalk mit Samira" eine klare Ansage gemacht: Ihr Liebesleben will die ehemalige Sommerhaus der Stars-Kandidatin in Zukunft nicht mehr öffentlich thematisieren. "Ich würde das nicht mal verraten, wenn das so wäre", sagte die Influencerin über mögliche neue Beziehungen. Der Grund für diese Entscheidung ist für Samira eindeutig: "Ich glaube, das tut nicht gut, wenn alles so öffentlich ist." Ihren Followern stellte sie in Aussicht, dass sie "noch ganz lange einfach nur Samira" bleiben werde.

Instagram / samirayasminleila Samira Yavuz, Reality-TV-Star

Instagram / serkan_yavuz Samira im Familienurlaub mit ihrer Tochter, September 2025

Instagram / samirayasminleila Samira Yavuz, September 2025