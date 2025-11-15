Serkan dabei: Schaut Samira Yavuz "Das große Promi-Büßen"?

Serkan Yavuz nimmt aktuell beim Reality-Format Das große Promi-Büßen teil und stellt sich dabei einigen seiner vergangenen Fehltritte. Der Realitystar sorgte in der Vergangenheit unter anderem mit einer viel beachteten Affäre mit Evanthia Benetatou (33) für Aufsehen. Nun überrascht Serkans Ex-Partnerin Samira Yavuz (31) mit einem Einblick in ihr Sehverhalten zur Show, bei der Serkan zu den Kandidaten gehört. Über Instagram verriet sie, ob sie einschaltet: "Ja, mal mehr, mal weniger."

Samira zeigte sich jedoch nicht nur interessiert an den Szenen ihres Ex-Mannes, sondern lobte das gesamte Konzept der Sendung. Besonders der Cast scheint es der ehemaligen Kandidatin von Das Sommerhaus der Stars angetan zu haben. "Finde den Cast insgesamt schon interessant und meine, das Format hat ordentlich upgelevelt", gab sie ihren Followern auf der Plattform zu verstehen. Ihrer Ansicht nach hat sich die Sendung mittlerweile zu einem Must-Watch im Reality-TV entwickelt. "Jetzt ist es wirklich das Büßer-Camp schlechthin", fügte sie hinzu.

Vor wenigen Wochen gerieten Serkan und Samira nach Serkans Besuch auf dem Münchner Oktoberfest in die Schlagzeilen. Offenbar gab es damals Meinungsverschiedenheiten, weil Samira ihren Ex-Partner nach dem Fest nicht erreichen konnte. Der zweifache Vater stellte im Gespräch mit Bild klar, wie das aktuelle Verhältnis der beiden ist: "Wir haben normalen Kontakt – so, wie es mit zwei Kindern eben ist." Für beide stand offenbar fest, eine weitere Eskalation vermeiden zu wollen, auch wenn ihr Verhältnis in der Vergangenheit nicht immer entspannt war.

Instagram / serkan_yavuz Samira und Serkan Yauz, Juli 2023

Instagram / samirayasminleila Serkan und Samira Yavuz im Urlaub, September 2025

Instagram / samirayasminleila Serkan und Samira Yavuz mit ihren Töchtern Nova und Valea, Juni 2025