Blitzumzug: Familie Ferchichi hat ein neues Haus gefunden

Für Familie Ferchichi steht mal wieder ein neues Abenteuer an. In ihrer Instagram-Story wendet sich Anna-Maria (44) mit einer Neuigkeit an ihre Community. "Wenn ich euch das jetzt sage, kann ich mich selbst nicht mehr ernst nehmen. Wir gehen uns jetzt vier Häuser angucken", erzählt sie. Keine vier Stunden später meldet sie sich erneut: "Deal hat geklappt! Nächste Woche ziehen wir um." Nun heißt es Koffer und Kisten packen – ein Blitzumzug mit sieben Kindern klingt nach einer Mega-Aufgabe. Anna-Maria und Bushido (47) sind darin inzwischen aber wohl schon Profis.

"Wir haben ein superschönes Haus gefunden. Das zweite war es direkt", gibt sie ein Update. Dabei handele es sich um ein "superschickes" Objekt mit einem schönen Pool. In ihrem jetzigen habe es ihnen nämlich nicht nur an Platz, sondern auch am Swimmingpool gefehlt. Der 44-Jährigen und dem Rapper scheint bewusst zu sein, dass das für manche ungewöhnlich klingen mag – immerhin sind sie erst vor knapp zwei Monaten mit ihren sieben gemeinsamen Kindern in das neue Haus gezogen. Jedoch sei das von Anfang an nur als Zwischenlösung gedacht gewesen: "Unser gebautes Haus hatte ein Jahr Verspätung. Jetzt haben wir das aber ja verkauft, jetzt müssten wir länger im jetzigen bleiben. Das kommt für uns aber nicht infrage."

Mit dem Hausverkauf überraschte das Ehepaar seine Fans vor wenigen Wochen. Obwohl sie stets davon sprachen, aus dem Bauprojekt werde für die Familie das absolute Traumhaus entstehen, zögerten sie nicht lange, als sie ein gutes Angebot bekamen. "Wir haben ein Angebot bekommen und wir haben gesagt: 'Das machen wir'", erzählte Anna-Maria ihrer Freundin Kimberly Devlin-Mania im gemeinsamen Podcast "Zwischen Dubai und Köln – mit Anna-Maria und Kim". Im selben Zug betonte die achtfache Mama, dass sie nicht vorhabe, erneut ein Haus in Dubai zu kaufen, sondern gemeinsam mit ihrem Mann sogar über eine Rückkehr nach Deutschland nachdenke.

IMAGO / Agentur Baganz Anna-Maria Ferchichi und Bushido, September 2025

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi, Influencerin

Instagram / anna_maria_ferchichi Bushido, Anna-Maria Ferchichi und ihre Familie im Thailand-Urlaub