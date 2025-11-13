Bushido macht Anna-Maria zum Geburtstag eine Liebeserklärung

Große Freude zum Ehrentag: Anna-Maria Ferchichi (44) wurde am 13. November von ihrem Ehemann Bushido (47) mit einer ganz besonderen Liebesbotschaft überrascht. In seiner Instagram-Story teilte der Rapper ein Foto, auf dem er seiner Frau liebevoll einen Kuss auf die Wange gibt. Dazu schrieb er: "Alles erdenklich Gute zum Geburtstag, mein Schatz. Ich kann nicht mit Worten beschreiben, was du mir bedeutest. Du bist der wertvollste Mensch in meinem Leben und der Grund, weshalb ich zu einem besseren Menschen geworden bin. Ich liebe dich." Die emotionalen Zeilen sorgten bei seinen Fans für Begeisterung.

Aber das war noch nicht alles: Auch die Geburtstagsdeko ließ keinerlei Wünsche offen. In einer weiteren Story gewährte Bushido einen Einblick in die heimische Feier. Zu sehen war ein stilvoll gedeckter Esstisch, geschmückt mit Kerzen, zahlreichen Geschenken und einem großen Geburtstagskuchen. Rote Luftballons und eine "Happy Birthday"-Girlande verliehen dem Szenario zusätzlich festliche Stimmung. "Ihr seid so wunderbar", kommentierte das Geburtstagskind unter die Fotos, die auf eine liebevolle Feier im Kreis ihrer Familie schließen lassen.

Das Fest für Anna-Maria folgte nur wenige Tage auf eine weitere große Geburtstagsparty im Hause Ferchichi. Denn kurz zuvor feierten Amaya, Leonora und Naima ihren vierten Geburtstag – und auch diese Feier stand ganz im Zeichen von Liebe und Familie. In ihrem Zuhause in Dubai verwandelte sich das Wohnzimmer in ein wahres Paradies aus bunten Luftballons, einem riesigen Geschenkeberg und liebevoller Dekoration. Die Mädchen konnten es kaum erwarten, die Kerzen auf dem Geburtstagskuchen auszupusten und nach der Schule endlich die Geschenke zu öffnen – ein Moment voller Vorfreude und strahlender Kinderaugen.

Frederic Kern / Future Image / ActionPress Bushido und Anna-Maria Ferchichi im September 2024

Instagram / anna_maria_ferchichi Geburtstagsdeko für Anna-Maria Ferchichi

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi mit ihren Drillingen, Mai 2023