Anna-Maria und Bushidos Drillinge feiern vierten Geburtstag

Großer Tag im Hause Ferchichi: Die Drillinge von Anna-Maria Ferchichi (43) und Bushido (47) feiern ihren vierten Geburtstag. In ihrem Zuhause in Dubai wartete nun ein echtes Geburtstagsparadies auf Amaya (4), Leonora (4) und Naima (4). Es gab unzählige Luftballons, liebevoll arrangierte Dekorationen und einen großen Berg Geschenke. Anna-Maria verriet in ihrer Instagram-Story, dass sich die Mädchen besonders über die Deko freuten und es kaum erwarten konnten, die Kerzen auszupusten. Nach der Schule durften dann endlich auch die Geschenke geöffnet werden – sehr zur Freude der kleinen Geburtstagskinder.

Auf Instagram ließ Anna-Maria ihre Follower an diesem besonderen Tag teilhaben und teilte ein rührendes Babyfoto, das die drei Mädchen kurz nach der Geburt im Krankenhaus zeigt. Dazu schrieb sie: "Happy Birthday meine Lieblinge! Kann nicht glauben, dass ihr schon vier seid." Auch Bushido meldete sich emotional zu Wort und teilte in seiner Instagram-Story ein Foto von Anna-Maria und den Drillingen kurz nach der Geburt. "Happy Birthday. Heute vor vier Jahren. Immer noch ein Wunder", schrieb der stolze Vater zu dem Schnappschuss.

Schon im Vorfeld hatte sich Anna-Maria viel Mühe gegeben, diesen Tag unvergesslich zu machen. So packte sie sogar Geschenke für die Mitschüler ihrer Töchter. "Morgen ist der Geburtstag der Drillis und jetzt packen wir 60 Goodiebags für die Schule. Drei verschiedene Klassen mit jeweils 20 Kindern", erklärte die achtfache Mama zuvor auf Instagram. Als frischgebackene Vorschulkinder erleben Naima, Leonora und Amaya ohnehin eine aufregende Zeit, die nun mit einem besonders liebevoll gestalteten Geburtstag gekrönt wurde. Anna-Maria und Bushido zeigen einmal mehr, wie sehr ihnen das Glück und die Freude ihrer Kinder am Herzen liegen.

Instagram / bush1do Anna-Maria Ferchichi und ihre Drillinge

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi und Bushidos Drillinge, 2021

Instagram / anna_maria_ferchichi Bushido, Anna-Maria Ferchichi und ihre Familie im Thailand-Urlaub