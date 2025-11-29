Eminems Enkel Elliot feiert erstes Thanksgiving live mit Opa

Das diesjährige Thanksgiving wird für Hailie Jade (29) und ihre Familie wohl unvergesslich bleiben. Die Tochter von Eminem (53) postete ein Video auf Instagram, in dem zu sehen ist, wie ihr Sohn Elliot seinen Großvater während der Halbzeitshow beim NFL-Spiel der Detroit Lions gegen die Green Bay Packers bewunderte. Der Kleine und seine Eltern trugen passende Detroit-Lions-Outfits und genossen gemeinsam diesen besonderen Feiertag. Für den acht Monate alten Jungen, der schützende Kopfhörer trug und bei der Performance seines Großvaters mitwippte, war es das allererste Thanksgiving.

Auf der Bühne stand Eminem nicht allein: Unterstützt wurde er von keinem Geringeren als dem Musiker Jack White (50). Der Auftritt des berühmten Großvaters scheint Hailies Freude über die erste Feiertagssaison mit ihrem Sohn perfekt gemacht zu haben. In ihrer Instagram-Story zeigte sie außerdem stolz Bilder von der gemeinsamen Zeit zu dritt. Normalerweise hält die 29-Jährige ihr Privatleben weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraus – an Thanksgiving scheint sie nun aber eine Ausnahme zu machen.

Elliot erblickte am 14. März dieses Jahres das Licht der Welt. Die frischgebackenen Eltern verkündeten die frohe Neuigkeit drei Wochen später mit zwei niedlichen ersten Fotos ihres Sprosses. Auf den Schnappschüssen liegt er in eine blaue Strickjacke gehüllt im Klinikzimmer und schaut noch ganz verträumt aus. Eine Tafel im Hintergrund verrät seinen gesamten Namen: Elliot Marshall McClintock – seinen Zweitnamen hat er von seinem Opa geerbt.

Instagram / hailiejade Evan McClintock und Hailie Jade Scott Mathers mit ihrem Sohn Elliot

Instagram / hailiejade Hailie Jade mit ihrem Sohn Elliot, Thanksgiving 2025

Getty Images Jack White und Eminem bei der Halftimeshow an Thanksgiving