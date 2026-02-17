Eminems Ex-Frau Kim Scott wegen Alkohol am Steuer angeklagt

Kim Scott (51), die Ex-Frau von Rapper Eminem (53), steht in Michigan vor Gericht. Der 51-Jährigen werden zwei Vergehen vorgeworfen: Fahren unter Alkoholeinfluss sowie Fahrerflucht nach Sachbeschädigung. Wie TMZ berichtet, soll Kim am Montagabend gegen 20 Uhr mit ihrem Sohn Parker und drei dessen Freunden im Auto unterwegs gewesen sein, als sich der Vorfall ereignete. Die Gruppe war gerade von Kims Zuhause aufgebrochen, um einkaufen zu fahren, als sie angeblich in ihrer Straße einen geparkten Wagen streifte. Statt anzuhalten und sich um den Schaden zu kümmern, soll Kim jedoch einfach weitergefahren sein.

Quellen mit direkter Kenntnis der Ereignisse erklärten gegenüber TMZ, dass Kim anschließend versuchte, in ihre Einfahrt zurückzukehren. Dabei krachte ihr Range Rover gegen ihr eigenes Garagentor. Ein Nachbar, der den Vorfall beobachtet haben will, verständigte daraufhin die Polizei. Als die Beamten eintrafen, wurde Kim mit Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Erst am frühen Dienstagmorgen konnte sie die Klinik wieder verlassen.

Kims Anwalt Michael Smith teilte TMZ mit, dass seine Mandantin bislang nicht festgenommen worden sei und ihm auch kein aktiver Haftbefehl bekannt sei. Sollte jedoch einer ausgestellt werden, werde sie sich den Behörden stellen. "Kim ist ein guter Mensch, ein wunderbarer Mensch", sagte der Anwalt und bezeichnete die Situation als bedauerlich. Kim und Eminem waren 1999 zum ersten Mal verheiratet, ließen sich 2001 scheiden und gaben sich 2006 für einige Monate erneut das Jawort. Aus der Beziehung stammt die gemeinsame Tochter Hailie Jade. Heute lebt Kim jedoch recht zurückgezogen und ruhig.

Getty Images Eminem im Januar 2020

Getty Images Kim Scott in Michigan, 2007

Bill Pugliano / Freier Fotograf / Getty Images Kim Scott im Jahr 2001